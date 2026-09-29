Vélez abre en Panamá su flagship más grande de Latinoamérica: proyecta a Estados Unidos como próximo mercado

Vélez inaugura en Multiplaza, Panamá, la que se consolida como su flagship store más importante en Latinoamérica, un espacio de 592 metros cuadrados con el que la compañía busca profundizar su presencia en el mercado panameño y avanzar en su estrategia de expansión internacional.
La apertura marca una nueva etapa para la operación de la marca en Panamá, donde lleva 23 años y actualmente cuenta con nueve tiendas físicas, una tienda online y canales de venta digital.
El país también adquiere un papel relevante dentro de la hoja de ruta internacional de la compañía, que tiene en Estados Unidos uno de los mercados hacia los que proyecta su crecimiento.
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“Panamá representa para Vélez un punto estratégico de conexión con las Américas. Es un mercado que nos permite relacionarnos con consumidores locales, regionales e internacionales y, al mismo tiempo, avanzar en nuestra visión de internacionalización. Esta apertura hace parte de ese camino y nos permite mirar hacia nuevos mercados, especialmente Estados Unidos, donde vemos una oportunidad importante para llevar nuestra propuesta y experiencia de moda”, señala Juan Raúl Vélez, presidente de Vélez.
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Así está conformada la operación de Vélez y detalles de la nueva apertura
La compañía, fundada en Medellín en 1986, cuenta actualmente con 237 puntos de venta en Colombia y 43 en Latinoamérica, con presencia en Chile, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Venezuela.
La nueva flagship store fue concebida como una evolución del concepto de retail de Vélez. El diseño integra moda, artesanía, diseño, arte y cultura en un espacio que busca responder tanto a las características del consumidor panameño como a la dinámica internacional de Multiplaza.
La propuesta arquitectónica incorpora elementos inspirados en los códigos de la marca y reinterpretados a partir del contexto local, entre ellos los nudos y tejidos asociados con la artesanía, los colores y texturas de la tierra y los atardeceres, la navegación y los caminos, así como la relación entre luz, sombra y naturaleza.
La ubicación tiene además un componente estratégico para la compañía, pues Multiplaza concentra una oferta de marcas internacionales y recibe tanto consumidores panameños como visitantes de otros países.
Uno de los elementos que diferencia el nuevo punto es la incorporación de servicios que buscan ampliar la relación entre el consumidor y la marca. VZ Artisan Lab permitirá personalizar productos en cuero mediante diferentes técnicas, entre ellas coloración e ilustración, grabados en calor, cintas, remaches y personalización láser.
La tienda también contará con personal shopper, un servicio de asesoría individual para acompañar a los clientes en la construcción de su estilo, con herramientas como colorimetría, morfología y visajismo.
A estas propuestas se sumará una agenda de activaciones y encuentros bajo el concepto de conexiones de valor, con actividades alrededor de la moda, el arte, la cultura, la música y la artesanía, desarrolladas por la marca y en alianza con otros actores.
Cabe señalar que la apertura de la flagship store ocurre mientras Vélez avanza en una etapa de expansión fuera de Colombia. En ese proceso, Estados Unidos aparece como uno de los mercados con mayor relevancia para la siguiente etapa de internacionalización.
Panamá, por su ubicación geográfica, conectividad y flujo de consumidores internacionales, representa para la compañía un mercado desde el cual puede fortalecer su posicionamiento y proyectar su propuesta hacia otras audiencias.