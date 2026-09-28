Estos fueron los campos que le suministraron más gas a Colombia en agosto de 2026

Los últimos datos de la industria del gas en Colombia revelaron el listado de los campos que más le suministraron gas al país. De acuerdo con la información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) estos fueron el Piedemonte Llanero y Gibraltar, cuando se hace referencia al territorio continental de Colombia.
Mientras que, si se observan los campos localizados en el mar, los yacimientos de gas que más producción registraron fueron Ballena y Chuchupa, Bonga y Mamey, junto con Mágico.
Si se compara el suministro mensual del yacimiento con el potencial de producción, el Piedemonte y Gibraltar superaron la cifra de 100 %. Istanbul reportó un potencial de 82 %. En los campos marinos, Ballena y Chuchupa reportaron un potencial de producción de 95 %, Bonga/Mamey de 75 %, Mágico de 54 %, el Bloque VIM 5, 21 y Esperanza 50 %.
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El campo que reportó los números más bajos en el indicador fue Arrecife con 48 %. Mientras que la Regasificadora de Cartagena tuvo un potencial de 76 %. En total, el potencial de producción de los campos de producción más el punto de regasificación fue de 1.301 Giga BTU diarios, mientras que el total del suministro fue de 1.062 Giga BTU al día.
Generación térmica
En agosto, las plantas térmicas que generaron más energía fueron Tebsa (Termobarranquilla) con 112 Giga BTU diarios; Termocandelaria, 87 Giga BTU diarios; Termoflores, 78 Giga BTU al día; Termoyopal, 19 Giga BTU diarios; Termoguajira, 14 Giga BTU diarios; Tesorito, 12 Giga BTU al día; Termonorte, 9 Giga BTU diarios; Meriléctrica, 8 Giga BTU diarios; Proeléctrica; 7 Giga BTU por día; y Termovalle, 4 Giga BTU diarios.
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De otro lado, el gas fue el combustible que más se utilizó en las térmicas para la generación de energía eléctrica, con una representatividad de 51,8 %. A este energético le siguió el carbón con 45,9 % y los combustibles líquidos tuvieron una participación de 2,3 %.
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