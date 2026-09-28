Gobierno de la Espriella ya pidió al FMI evaluar economía de Colombia para buscar salida a crisis fiscal

El gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), que realice una evaluación de la situación de la economía colombiana junto con los planes de gobierno en materia macroeconómica.
El objetivo de la administración sería que, luego de esta evaluación, se busque una salida para ajustar la deuda al interior de la política de presupuesto público. Esta decisión, según lo mencionó el Ministerio de Hacienda, se produjo con la visita a Colombia de Nigel Clarke, quien es gerente adjunto del FMI. El directivo se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, junto con el equipo técnico del Ministerio.
En dicho encuentro, el Gobierno mencionó que se analizaron las perspectivas en el ámbito macroeconómico e iniciativas para que se promueva el crecimiento y la estabilización de la política fiscal a través de rutas de cooperación con el FMI.
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Para el ministro, la situación de las finanzas públicas es grave tras cuatro años del gobierno Petro, según lo mencionó el Ministerio de Hacienda. Lo anterior se debe a que el Estado habría gastado cerca de $40 billones mensuales, mientras recibe $29 billones, y una parte considerable del presupuesto tiene que destinarse a obligaciones que ya se adquirieron.
“El daño de estos cuatro años no se resuelve en 50 días que llevamos de administración. Será necesario mucho tiempo para volver a poner la casa en orden”, dijo Gómez.
De esta manera, el Ejecutivo, a través de la consulta del artículo cuarto del FMI, espera que se adelante un plan de revisión fiscal y que se analicen las perspectivas de empleo, inflación, crecimiento y los principales riesgos de la economía, junto con su sistema financiero, para avanzar en diálogos y obtener la colaboración del Fondo.
Para la administración De la Espriella, este acercamiento contribuirá al ordenamiento de la política fiscal y a que se recupere la confianza mientras se buscan alternativas para la “crisis fiscal”.