Colombia da primer paso para que EE. UU. levante aranceles por medidas de trabajo forzoso

El Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió un decreto para prohibir los bienes que se produzcan a través del trabajo forzoso u obligatorio. Según estipuló el documento, se entiende por trabajo forzado cuando una persona labora bajo amenazas o si realiza una labor de manera no voluntaria, conforme a los lineamientos de la Organización Internacional de Trabajo.
La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) será la encargada de controlar esta normativa. Mientras que el Ministerio de Comercio avanzará en la coordinación y de esta iniciativa, junto con el Ministerio de Trabajo.
Esta medida es clave porque, según lo explicó la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), EE. UU. impuso aranceles de 10 % a 12,5 % a 60 economías por no tomar acciones sobre el trabajo forzoso.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Conozca el decreto del Gobierno De La Espriella sobre la prohibición del trabajo forzoso.
El gremio indicó que las medidas adoptadas por la potencia norteamericana no significan que en Colombia haya exportaciones producidas bajo trabajo forzoso, sino que lo que se requiere es que haya un sistema institucional que controle lo que se importa y cómo se producen los bienes y servicios vendidos en el exterior.
A lo anterior se adicionó que el impacto no sería el mismo para toda la canasta exportadora hacia ese país, puesto que los productos relevantes en ese mercado, como el café, el oro, el petróleo, el banano, ciertos azúcares y el aguacate, estarían exentos de la cuota. Estarían excluidos. Pero las confecciones, chocolates, flores, confitería, alimentos procesados, cosméticos y otros productos de la manufactura sí podrían enfrentar un nuevo costo, por lo que se deberá revisar cada código arancelario.
“Aunque el arancel lo paga formalmente el importador estadounidense, puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios, al consumidor con mayores costos o repartirse entre ambos. Esto reduce márgenes y competitividad, especialmente frente a países que recibieron una tarifa menor o mayores excepciones”, concluyó AmCham.
—