Credicorp Capital prevé crecimiento de 2,2 % para Colombia en 2027 y dólar en $3.600

Credicorp Capital proyecta que la economía colombiana crecerá 2,2 % en 2027, después de una variación estimada de 2,6 % para 2026, según su Andean Book para 2027, con las proyecciones para los mercados de la región.
La firma de inversiones espera que el crecimiento evidencie una moderación del consumo y una recuperación gradual de la inversión, apoyada en una mayor certidumbre regulatoria y en la reactivación de proyectos en sectores estratégicos.
Para 2027, Credicorp Capital espera que el consumo privado pierda dinamismo debido a una inflación y unas tasas de interés todavía elevadas, una reducción de las remesas medidas en pesos y una moderación de los ingresos asociados al café.
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En contraste, la inversión tendría una recuperación gradual, principalmente por una mayor certidumbre regulatoria que permitiría destrabar proyectos en sectores que estuvieron afectados por la incertidumbre de los últimos años.
La reconstrucción asociada al terremoto del 10 de agosto también tendría un efecto sobre la actividad económica en los próximos trimestres. Credicorp Capital considera que el impacto inmediato sobre el PIB será limitado, pero que las obras de reconstrucción podrían impulsar posteriormente la inversión.
A esto se suma el efecto de unos precios del petróleo superiores a los inicialmente previstos, que favorecerían los términos de intercambio, los ingresos del Gobierno y los proyectos relacionados con hidrocarburos.
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Estas son las acciones que recomienda Credicorp Capital
Pese al fuerte repunte de las acciones colombianas durante 2026, Credicorp Capital mantiene una visión positiva sobre el mercado y establece un objetivo de 3.000 puntos para el MSCI Colcap, el principal índice del mercado local en 2027.
La firma considera que las valoraciones todavía no incorporan completamente el potencial de cambios de política económica y destaca señales favorables de la nueva administración en regulación energética y de petróleo y gas, procesos de consulta e infraestructura.
Las principales acciones seleccionadas por Credicorp Capital son Ecopetrol, con recomendación de compra y un precio objetivo de $3.300. La firma la favorece por su exposición al panorama de petróleo y gas en Colombia y por el potencial asociado a cambios estratégicos y de administración.
Otro de los títulos recomendados es el preferencial de Grupo Cibest, también con recomendación de compra y precio objetivo de $96.000. Credicorp Capital destaca su posicionamiento en un escenario de tasas de interés elevadas.
Finalmente, la firma de gestión de inversiones recomienda comprar las acciones de Grupo Sura con precio objetivo de $90.000, al tener en cuenta factores de interés su punto de entrada y la mejora del ROE de Sura Asset Management.
El escenario de Credicorp Capital para 2027 combina una expectativa de menor crecimiento económico frente a 2026, recuperación gradual de la inversión, inflación todavía elevada y tasas de interés que bajarían de manera gradual, junto con una expectativa de corrección del peso y una visión favorable sobre las acciones colombianas.
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Inflación y déficit para 2027, según Credicorp Capital
Credicorp Capital mantiene su previsión de inflación de 7 % para el cierre de 2026 y 5 % para diciembre de 2027. La firma advierte que los riesgos continúan inclinados al alza, especialmente por el fenómeno de El Niño, que podría presionar los precios de los alimentos y las tarifas de electricidad.
Su escenario incorpora un impacto acumulado cercano a un punto porcentual sobre la inflación por este fenómeno.
Con este escenario, la firma considera que el Banco de la República podría mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo. Credicorp Capital no descarta 50 puntos básicos adicionales de aumentos en la tasa durante 2026 y mantiene su proyección de una tasa de política monetaria de 12,5 % al cierre de este año.
Para 2027 espera una reducción gradual hasta 10,5 %, frente al 10 % que proyectaba anteriormente.
La firma también pone el foco en las cuentas fiscales como uno de los principales condicionantes del escenario de los próximos años. Según sus estimaciones, el déficit fiscal total alcanzaría 7,2 % del PIB en 2026, incluso después de los recortes de gasto anunciados. Para 2027, Credicorp Capital considera que, sin nuevas medidas, el déficit del Gobierno Central podría llegar a 9,4 % del PIB, aunque el Gobierno contempla un paquete de medidas para generar ahorros y reducirlo.
En el mediano plazo, la firma señala que la estrategia fiscal apunta a reducir gradualmente el déficit primario hasta alcanzar un superávit de 0,4 % del PIB en 2030. Bajo ese escenario, la deuda neta del Gobierno se mantendría relativamente estable entre 61 % y 65 % del PIB entre 2027 y 2030.
Credicorp Capital considera que el ajuste fiscal será un proceso exigente y que su ejecución será determinante para la evolución de las cuentas públicas.
Proyección del dólar para el próximo año
En materia cambiaria, Credicorp Capital destaca que el peso colombiano se ha apreciado cerca de 20 % durante 2026 y se ha convertido, por amplio margen, en la moneda de mejor desempeño entre los mercados emergentes.
Entre los factores que identifica están el diferencial de tasas frente a la Reserva Federal, los precios del petróleo, la reducción de la prima de riesgo del país y las operaciones de monetización de dólares del Gobierno.
Credicorp Capital reconoce que las necesidades de financiamiento del Gobierno y los precios altos del petróleo podrían mantener la presión bajista sobre el dólar durante los próximos meses, pero espera una depreciación gradual del peso posteriormente.
Por esta razón, la firma redujo sus proyecciones para el tipo de cambio a $3.250 para diciembre de 2026 y $3.600 para diciembre de 2027, desde estimaciones anteriores de $3.450 y $3.800, respectivamente.
Entre los factores que podrían impulsar una depreciación del peso menciona el eventual fin del ciclo de endurecimiento del Banco de la República, una menor expectativa de diferencial de tasas con Estados Unidos, menores precios del petróleo en el mediano plazo y las dificultades fiscales del país.