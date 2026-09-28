Trump anuncia plan para una planta siderúrgica de US$15.000 millones; sería la más grande de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes el plan de una compañía siderúrgica para invertir cerca de US$15.000 millones en la construcción de lo que sería la planta de su tipo más grande en la historia de Estados Unidos.
La planta siderúrgica está prevista para construirse en Iowa y busca comenzar a producir en 2030, según reportes de la Casa Blanca recolectados por CNBC.
El anuncio, realizado en la Oficina Oval junto con Mesabi Metallics, con sede en Nashwauk, Minnesota, con la intención de producir acero 100 % estadounidense.
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La planta siderúrgica utilizará mineral de hierro proveniente de la mina de Mesabi en Iron Range, Minnesota, un proyecto de más de US$2.500 millones que apenas está comenzando su producción después de aproximadamente dos décadas de desarrollo.
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Detalles del nuevo proyecto siderúrgico
Según la Casa Blanca, la primera fase de la planta siderúrgica en Iowa produciría alrededor de 7,5 millones de toneladas anuales y respaldaría hasta 6.000 empleos durante la construcción.
La planta eventualmente aumentaría su producción hasta 10 millones de toneladas anuales y generaría al menos 1.750 empleos permanentes, destacó CNBC.
Este medio recogió además que Trump impuso aranceles de 25 % a las importaciones de acero y aluminio al comienzo de su segundo mandato y posteriormente los duplicó al 50 %.
El presidente ha criticado los acuerdos de libre comercio, ha aplicado diversos aranceles elevados a las importaciones mientras busca impulsar la manufactura nacional.