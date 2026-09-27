Entrevista | Colombia, segundo mercado clave para Buchanan's

El informe anual de Diageo muestra que sus ventas netas en Colombia crecieron cerca de 22 % en el año fiscal 2026, cerrado en junio, y que el volumen aumentó alrededor de 23 %, con avances de doble dígito en Buchanan’s, Old Parr y Smirnoff.
Son ventas netas orgánicas, es decir, sin el efecto de la tasa de cambio ni de compras o ventas de negocios. Fue el mayor crecimiento entre los mercados de la compañía en América Latina y el Caribe, región que avanzó cerca de 8 % y Colombia recibió, junto con Brasil, buena parte de la inversión en mercadeo de la región.
En ese contexto, la multinacional británica de bebidas alcohólicas presentó en el país Buchanan’s Pineapple, una bebida con sabor a piña y 35 grados de alcohol, durante el Festival Cordillera, realizado el 11 y 12 de septiembre, del que Buchanan’s fue patrocinador oficial.
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La marca lanzó el producto en Estados Unidos en febrero de 2023 como la primera bebida saborizada de su portafolio. Según Diageo, se inspira en la Buchanita, como se conoce la mezcla de Buchanan’s con piña, una de las formas más populares de tomar el whisky entre la comunidad hispana.
Hilda Vélez, gerente de marketing de la categoría de whiskys de Diageo Colombia, habló sobre el lugar del país en el negocio de la marca y el público al que apunta con este lanzamiento.
¿Qué lugar ocupa Colombia para la marca?
Colombia es uno de los países más importantes para Buchanan’s; después de Estados Unidos, yo diría que es uno de los más relevantes. Es una marca que casi que es considerada latina porque la concentración de ventas de Buchanan’s más grande la tiene en América.
Entonces, es muy especial que Buchanan’s haga parte de esta cultura también nuestra que nos ha acompañado por tanto tiempo. Y ahorita, con sabor a piña la podemos adoptar mucho más, porque es un sabor que también nos acerca mucho a lo que somos.
¿Cuál es la nueva apuesta de Buchanan’s?
Buchanan’s trae este año una noticia: traemos Buchanan’s Pineapple. Queremos invitar a esa nueva generación de consumidores, mujeres, jóvenes, a que prueben la categoría de whisky de una manera diferente. Los queremos invitar a entrar a la categoría de una manera divertida, mucho más casual, mucho más relajada, y es lo que queremos que la gente sepa, o aquellas personas que se sienten un poco intimidadas para tomar whisky, que creen que el whisky es solamente para un público masculino.
¿Cómo llegaron al sabor de piña?
Buchanan’s es tradicional, pero ahora nos estamos expandiendo y queremos conquistar nuevos paladares. Pero para eso tenemos que poder atraer a personas que dicen: «el whisky no es para mí». Pero tiene que ser a través del sabor y de una graduación de alcohol menor, porque este es un whisky que tiene 35 grados de alcohol, es decir, es más suave.
Y una de las cosas es saber también del consumidor cuáles son los sabores que realmente lo conectan, que le son cercanos, eso es definitivamente algo muy relevante para nosotros.
¿Cómo está el consumo frente a licores como el tequila o el aguardiente?
Lo que el consumidor ahora está buscando son propuestas que tienen sabor. Y si tú ves todas las nuevas innovaciones de la categoría, están trayendo mucho alrededor del sabor, menor grado alcohólico y también mucha innovación en la manera como se toma. La coctelería también está muy de moda en las barras.
¿Cuál es el objetivo de la marca con este patrocinio?
Para nosotros lo más importante como marca es estar cerca de los momentos culturales más importantes donde está el consumidor: ¿de qué está hablando? ¿qué le interesa? ¿en dónde está? Que la marca esté cerca en esos momentos culturales y qué mejor que el Festival Cordillera para poderlo hacer vivo con este patrocinio de Buchanan’s.