Despegar crece hasta 40 % en Colombia y tiene una fuerte apuesta para 2027: Dará beneficios a viajeros para fin de año

Despegar ha fortalecido su presencia en Colombia mediante alianzas y programas orientados a ampliar los beneficios para sus usuarios.
En entrevista con Valora Analitik, Pablo Jaitman, country manager de Despegar, explicó los planes de la compañía para lo que resta de 2026, las iniciativas dirigidas a las personas afectadas por el terremoto, las expectativas de crecimiento y la evolución del ecosistema de viajes.
¿Qué estrategia prepara Despegar para incentivar los viajes hacia las zonas de Colombia que están en recuperación?
Estamos trabajando en un plan de fomento y recuperación de la comunicación con los destinos afectados, tanto para las familias y personas que viven allí como para quienes tenían viajes comprados o la intención de viajar próximamente.
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También buscamos apoyar a los proveedores turísticos de estos destinos, principalmente en el Eje Cafetero y Valle del Cauca.
Vamos a desarrollar la campaña “Viaja por Colombia”, cuyo objetivo es incentivar a los colombianos a recuperar las ganas y la confianza para viajar hacia estos destinos.
Generaremos contenido junto con proveedores turísticos, agencias de viajes, hoteleros y aerolíneas para mostrar cómo avanza la recuperación de la infraestructura y cuáles son los destinos que ya están habilitados para recibir visitantes.
Por ejemplo, la próxima ventana vacacional será en octubre, durante la semana de receso. Queremos comunicar cuáles son los destinos que ya están recuperados y abiertos para que las personas puedan viajar.
Esto también representa una forma de acercarnos a esas comunidades, contribuir a la generación de empleo y dinamizar la economía.
La campaña “Viaja por Colombia” se desarrollará junto con el lanzamiento de la tarjeta de crédito.
Además, como Despegar tiene presencia en distintos mercados de Latinoamérica, desarrollaremos una campaña para incentivar los viajes hacia Colombia entre personas que viven en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Brasil.
Tenemos, por un lado, una campaña dirigida a quienes están fuera del país para incentivar su llegada a Colombia y, por otro, una estrategia dentro del territorio nacional para promover los viajes hacia las zonas que están en recuperación.
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También trabajaremos con los proveedores turísticos para que, a través de nuestras redes y plataformas, puedan mostrar cómo avanza la recuperación y cuáles serán los beneficios para los turistas que visiten estos destinos durante las próximas semanas.
¿Cómo avanza Despegar en Colombia y cuáles son sus expectativas de crecimiento?
Despegar tiene presencia en los principales mercados de Latinoamérica, con una fuerte operación en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En total, tenemos operaciones en más de 20 países de la región.
Operamos en línea mediante nuestros canales digitales, la aplicación y el sitio web, y también contamos con tiendas físicas para ofrecer una atención más personalizada.
Tenemos líneas de negocio B2B y B2C, mediante las cuales desarrollamos alianzas y marcas blancas con grandes compañías de la región.
En Colombia estamos atravesando una etapa de crecimiento importante. Durante el primer semestre de 2026 crecimos entre 30 % y 40 % frente al mismo periodo de 2025.
Consideramos que parte de este comportamiento está relacionado con el crecimiento de la industria de viajes en Colombia y con los esfuerzos que estamos realizando para llegar a más clientes e incentivarlos a viajar.
También ha contribuido una mayor conectividad aérea y una oferta más amplia de sillas.
Seguimos trabajando en nuevas alternativas de pago, beneficios para los clientes, estrategias de marketing y alianzas con hoteleros y aerolíneas. También desarrollamos paquetes dinámicos que permiten adquirir diferentes servicios en un solo lugar.
Tenemos un segundo semestre retador, pero continuamos creciendo a doble dígito. Con la alianza de la tarjeta de crédito esperamos que entre 10 % y 15 % de los nuevos clientes puedan llegar a través de este producto, conocer Despegar, realizar compras y utilizar los beneficios de nuestra plataforma.
Ya estamos diseñando las metas para continuar creciendo y tenemos una apuesta importante por Colombia para 2027.
Valoramos mucho la operación en este país. Empleamos a más de 450 personas en Colombia, por lo que tenemos una operación consolidada y esperamos continuar creciendo.
¿Cómo seguirá evolucionando el ecosistema de viajes de Despegar?
Prácticamente todos los días y todas las semanas nos ponemos como meta aumentar nuestro inventario.
Tenemos conectadas a la mayoría de las aerolíneas disponibles en Colombia y Latinoamérica, además de una amplia oferta de cadenas hoteleras y hoteles independientes.
También contamos con renta vacacional y hemos trabajado en ampliar nuestra oferta de circuitos para quienes buscan paquetes fijos y recorridos internacionales.
Durante el último tiempo también hemos trabajado en la vertical de cruceros y en la oferta de parques, incluidos destinos como Disney y Universal.
Contamos con servicios de asistencia al viajero, alianzas con diferentes compañías de alquiler de vehículos y empresas de traslados en los principales destinos turísticos.
De esta manera, una persona puede ingresar a nuestra página o aplicación, comenzar cotizando un viaje de Bogotá a Santa Marta y terminar comprando un viaje a China.
El usuario puede encontrar tiquetes aéreos, alquiler de vehículos, hoteles de cadenas globales y actividades en los destinos.
También puede adquirir asistencia para el viajero y complementar su viaje con diferentes servicios.
Decimos que somos una suite integral de productos y servicios, en la que combinamos diferentes alternativas y destinos.
Cada año y cada semana incorporamos nuevos proveedores a este ecosistema, siguiendo las tendencias de los viajeros.
Si, por ejemplo, aumenta la demanda hacia el Caribe y Punta Cana, buscamos nuevos hoteles y prestadores turísticos en esos destinos.
Lo mismo ocurre con quienes quieren viajar a Río de Janeiro durante el Carnaval o esquiar en Sudamérica durante el invierno de esa región, entre julio y agosto, o viajar a Canadá y Estados Unidos para practicar este deporte durante enero y febrero.
Tenemos una oferta amplia para diferentes perfiles de viajeros y buscamos que cada cliente pueda encontrar una alternativa de viaje dentro de nuestro ecosistema.