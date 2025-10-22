IA de Despegar registra más de 800.000 conversaciones mensuales: así funciona

Cada vez son más las compañías que le apuestan al uso de la inteligencia artificial; es el caso de Despegar, que con su asistente virtual ‘Sofia’ ha fortalecido la atención al cliente de la compañía.
De acuerdo con datos de la compañía, durante los últimos meses, esta herramienta ha registrado más de 800.000 conversaciones mensuales, manteniendo un crecimiento de más del 80 %; de las interacciones, se realizan desde dispositivos móviles, lo que muestra la preferencia de los usuarios por la inmediatez y accesibilidad del servicio.
Además, en agosto, el 46 % de las conversaciones fueron iniciadas por usuarios que ya habían interactuado con Sofia previamente. Y su llegada a WhatsApp ha impulsado aún más su adopción, con más de 400.000 conversaciones mensuales y un crecimiento constante. Actualmente, el 15 % de los compradores de la plataforma interactúa con esta IA en algún momento de su viaje.
“La asesoría se vuelve cada día más personalizada; la combinación de tecnología más los expertos humanos ha demostrado ser altamente efectiva: este modelo mixto logra un desempeño 2,5 veces superior al de los canales tradicionales, generando así mayor cercanía con nuestros usuarios”, dijo Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia.
La compañía también reveló que más del 80 % de las consultas y, entre las preguntas más frecuentes que recibe de parte de los viajeros, se destacan: estado de reservas (35 %), descarga de vouchers (28 %) y políticas de cancelación (22 %).
¿Cómo funciona?
1. Ingresa a www.despegar.com.co
2. Dale clic al botón que dice ‘Sofia’; está ubicado en la parte de abajo a la derecha.
3. Selecciona la opción ‘Hablemos’. Ahí la página te redirigirá a un chat con varias opciones de consulta.
“La innovación es parte del día a día; somos la primera agencia virtual de viajes y, por ello, nuestros canales de servicio al cliente son también de alta innovación tecnológica”, dijo el country manager.