Gonzalo Estebarena asumirá como nuevo CEO de Despegar

La empresa de viajes, Despegar, anunció que habrá una transición de liderazgo, por lo que Damián Scokin dejará su cargo de Chief Executive Officer (CEO) el 31 de marzo de 2026, y Gonzalo Estebarena, actual Chief Technology Officer (CTO), asumirá el rol de CEO.
La decisión de Damián Scokin se da tras la venta e integración de Despegar al Grupo Prosus y busca impulsar una nueva etapa de crecimiento acelerado y ambición en toda la región. Scokin continuará su vínculo con la empresa como miembro del Directorio y advisor para dar soporte a la estrategia de largo plazo, y durante su gestión, llevó a la compañía a consolidar su valor en el mercado, multiplicar sus ventas y su rentabilidad.
“Miro hacia atrás y siento un inmenso orgullo por el valor y la resiliencia que construimos junto a nuestro equipo. Transformamos la compañía de manera radical, lideramos con éxito el IPO en el NYSE en 2017, concretamos la adquisición de 5 empresas y superamos la pandemia, no solo asegurando $200 millones en financiamiento crítico, sino que hoy Despegar es el doble de grande y tiene el doble de rentabilidad que antes de la crisis. Culminamos esta etapa con la adquisición por $1,7 mil millones por parte de Prosus, que valida la calidad de nuestro negocio y nos da la escala global necesaria”, comentó Scokin.
Recomendado: Stéphane Perard es el nuevo director regional para Latinoamérica de Emirates
Según se conoció, entre los logros de Gonzalo García Estebarena como CTO destacan: rediseñó el modelo de relacionamiento con los socios, turnaround comercial de Despegar durante la pandemia y lideró la introducción de IA, culminando con la creación de SOFIA, la agente de viajes con inteligencia artificial generativa.
“Es un gran honor asumir el liderazgo de Despegar, una compañía con la innovación en su ADN. En esta nueva etapa, mi objetivo es construir sobre el legado de Damián y acelerar nuestro espíritu tecnológico, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y la escala global del Grupo Prosus para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento y seguir enriqueciendo la vida de las personas a través de los viajes”, dijo García, quien próximamente asumirá como CEO de la compañía.