Despegar ya completa ocho tiendas propias con nuevas aperturas en Medellín

En línea con su estrategia de omnicanalidad, Despegar, la empresa de viajes líder en Latinoamérica, inauguró tres nuevas tiendas físicas en Medellín.
Con este lanzamiento, la compañía completa cinco aperturas en 2025, luego de abrir una nueva tienda en Bogotá y la primera en Barranquilla, en continuidad con el plan de expansión iniciado en 2024.
“Desde que iniciamos nuestro plan de expansión en Colombia, Medellín estuvo entre nuestras prioridades. Este año la ciudad registró un crecimiento del 16 % en búsquedas y también se ubica entre las tres con más descargas de nuestra app” comenta Pablo Jaitman, country manager de Despegar.
Con Medellín, Despegar alcanza ocho tiendas propias en Colombia, que se suman a los 33 puntos de venta de Viajes Falabella. Este crecimiento fortalece la presencia de la compañía en las principales ciudades del país, consolidando su posicionamiento como referente en el mercado de viajes.
¿Por qué Despegar escogió a Medellín en medio de su plan de expansión?
Despegar escogió a la capital antioqueña porque en los últimos años se ha consolidado como uno de los destinos más relevantes para el turismo en Colombia.
Entre enero y julio de este año, más de 79.000 personas viajaron a Medellín con Despegar, principalmente desde Bogotá, Cali y Cartagena.
Además, según la Aeronáutica Civil, el aeropuerto José María Córdova moviliza más de 14 millones de pasajeros al año, lo que lo posiciona como el segundo aeropuerto más importante del país y refuerza el papel de Medellín como un centro clave de turismo y conectividad.
“Como parte de nuestra estrategia, abrimos tres nuevas tiendas en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de acompañar a los viajeros paisas en cada etapa de su viaje y ofrecerles atención presencial que complemente lo digital”, agregó Jaitman.
Las nuevas tiendas están ubicadas en los centros comerciales Santafé, Mayorca y Parque Fabricato. En cada una, los viajeros encontrarán toda la oferta de la compañía y podrán planear sus vuelos, alojamientos, paquetes, actividades y circuitos con el acompañamiento de asesores especializados. Además, tendrán acceso a beneficios exclusivos del canal físico y a opciones de pago flexibles que amplían las posibilidades de viaje.