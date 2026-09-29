Juan Sebastián Uribe asume como nuevo country manager de inDrive en Colombia

La plataforma de movilidad y servicios urbanos inDrive anunció el nombramiento de Juan Sebastián Uribe como su nuevo country manager para Colombia.
En esta posición, Uribe asumirá la dirección integral de la operación nacional, liderando la estrategia de crecimiento, expansión y el fortalecimiento de la propuesta de valor de la compañía en el país.
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Juan Uribe es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un executive MBA del Inalde Business School. Acumula trayectoria de más de 13 años liderando estrategias comerciales, transformación digital y escalabilidad de marketplaces en tecnología, comercio electrónico y aviación. Previo a su llegada a inDrive, se desempeñó durante siete años y medio en Mercado Libre, liderando el desarrollo del marketplace vehicular y la marca TuCarro en Colombia, y cuenta con experiencia en posiciones directivas en LATAM Airlines.
«Asumir el liderazgo de inDrive en Colombia es un reto apasionante en un momento clave para la industria. Mi trayectoria en la aviación y el e-commerce me enseñó que el éxito de una plataforma radica en conectar a dos personas en un ambiente seguro y de mutua confianza, donde ambas ganan con un sentido de justicia.»afirmó Juan Sebastián Uribe, country manager de inDrive en Colombia.
El plan del nuevo country maganer de inDrive
Colombia se mantiene como una de las operaciones más dinámicas para inDrive en la región. Bajo la visión de construir una SuperApp abierta e incluyente, donde los servicios urbanos estén a un clic, la compañía avanza en la consolidación de sus unidades de negocio: Movilidad Urbana, inDrive Entregas, inDrive Ciudad a Ciudad, e inDrive Money.
Asimismo, inDrive continúa colaborando al integrar a más de 3.000 taxistas en Bogotá a través de la alianza con RTaxi.
Esta estrategia de crecimiento en las principales capitales del país se apalanca en una suite de seguridad preventiva que incluye la nueva función de grabación de audio cifrada dentro de la app, verificación de antecedentes con Truora, respuesta operativa con Hunter y articulación directa con las autoridades.