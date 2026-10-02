Colombia tendrá importante movilización de turistas para la semana de receso 

La Aeronáutica Civil dio a conocer que se proyecta la movilización de 2.150.988 pasajeros en los aeropuertos del país durante el receso escolar en Colombia, comprendido entre el viernes 2 y el martes 13 de octubre de 2026.
La estimación representa un incremento del 3,56 % frente al periodo equivalente de 2025, cuando se movilizaron 2.077.043 personas.
“La proyección fue elaborada a partir del comportamiento histórico del transporte aéreo regular entre enero de 2022 y junio de 2026”, señala el informe sobre el flujo de viajeros en Colombia.
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Del total proyectado para estos 12 días, 1.346.401 pasajeros corresponderán a vuelos nacionales y 804.587 a vuelos internacionales.
“Los mayores volúmenes de viajeros se presentarían el viernes 9 de octubre, con 187.687 personas, seguido del viernes 2 de octubre, con 186.958, y el lunes 5 de octubre, con 183.359 pasajeros”, indica el reporte.
Asimismo, se proyecta el traslado de 183.423 usuarios el lunes 12 de octubre, fecha correspondiente al puente festivo, mientras que la jornada con menor cantidad estimada sería el martes 13 de octubre, con 173.666 pasajeros.
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“La Oficina de Analítica estableció un margen de desviación operativa de +/- 5 % sobre la proyección base. De esta manera, el escenario de alta demanda contempla hasta 2.258.537 pasajeros, mientras que el escenario conservador estima un mínimo de 2.043.439 viajeros durante el periodo”.