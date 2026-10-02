Primicia | Pei sumará un segundo formador de liquidez para sus títulos; quiere más inversionistas extranjeros

Pei prepara una nueva estrategia para mejorar la liquidez de sus títulos en el mercado secundario y ampliar su base de inversionistas internacionales, al tiempo que avanza con la compra de los activos de Terranum.
La compañía incorporará a LarrainVial como segundo formador de liquidez, que se sumará a Alianza Valores, con el objetivo de ampliar el acceso a inversionistas internacionales.
Jairo Corrales, presidente de Pei, reveló a Valora Analitik que en las próximas dos semanas se sumará el nuevo formador de liquidez.
La estrategia hace parte de las medidas que el vehículo inmobiliario viene implementando para fortalecer la negociación de sus títulos y responder al bajo nivel de liquidez que ha caracterizado al mercado.
“LarrainVial tiene foco y nos puede aportar muchos internacionales. Nosotros estamos en un índice de nuam y, cuando se active, vamos a ser la primera especie inmobiliaria de los mercados de Chile, Perú y Colombia que esté en uno de esos índices”, señaló el presidente de Pei.
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Pei apunta a más liquidez y participación internacional
La estrategia también está relacionada con el proceso de integración regional de los mercados de Chile, Perú y Colombia a través de nuam. La inclusión de Pei en uno de sus índices puede ampliar la exposición del vehículo ante inversionistas de esos mercados.
La llegada de LarrainVial se suma a otras medidas adoptadas por Pei para mejorar la negociación de sus títulos. En 2022, el vehículo realizó un split de sus títulos y comenzó un programa de formador de liquidez con Alianza Valores.
La estrategia de liquidez se da mientras Pei continúa ampliando el tamaño de su portafolio. La adquisición de los activos de Terranum incorporará un portafolio inmobiliario cercano a $3 billones y llevará nuevamente el nivel de endeudamiento del vehículo hacia cerca de 30 %.
Una parte de la estructura de pago de esa operación será una emisión de cinco millones de títulos de Pei, que se sumarán a los cerca de 50 millones actualmente emitidos. Los títulos serán entregados a los vendedores como parte del pago de la transacción.
Un elemento de la estructura es que los vendedores recibirán esos títulos a un valor de $150.000 por título, que es el valor patrimonial, mientras que el precio de negociación en el mercado secundario se ubica alrededor de $65.000.
Si el cierre de la operación se produce a mediados de noviembre, el primer flujo de caja distribuible para los nuevos tenedores correspondería a enero. De acuerdo con Corrales, ese 10 % que les correspondería sería entregado a los demás inversionistas.
Pei proyecta ingresos de $1,12 billones para 2027
La incorporación de los activos de Terranum también tendrá efecto sobre las proyecciones financieras del vehículo. Corrales señaló que Pei espera cerrar 2026 con ingresos cercanos a $880.000 millones y proyecta para 2027 ingresos por $1,12 billones, cifra que ya incluye los activos incorporados mediante la operación con Terranum.
“La cifra del próximo año ya tiene incluido el portafolio de Terranum. El portafolio de Terranum va a generar ingresos por $240.000 millones en 2027, con un NOI cercano a los $210.000 millones de pesos. Los activos de Terranum tienen una ocupación del 93,5 %, que es muy parecida a la del Pei”, explicó.
El presidente de Pei también señaló que el vehículo espera distribuir más de $350.000 millones en flujo de caja durante 2027. En 2026, la expectativa es alcanzar unos $270.000 millones, después de que el flujo distribuible pasara de cerca de $220.000 millones en 2022 a $63.000 millones posteriormente, en medio del incremento de las tasas de interés.
La evolución del flujo está relacionada con el costo de la deuda del vehículo. Corrales explicó que Pei llegó a tener un costo de deuda cercano a 15 %, frente a niveles inferiores a 5 % durante 2021.
El ejecutivo también señaló que un escenario de tasas de 10 % permitiría al vehículo distribuir más de $400.000 millones.
“El próximo año vamos a repartir más de $350.000 millones de pesos. Si no fuera por las tasas de interés, si las tasas de interés estuvieran en niveles de 10 %, nosotros podríamos estar repartiendo más de $400.000 millones de pesos”, afirmó Corrales.