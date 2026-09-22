Pei avanza en compra de activos de Terranum: así crecerá uno de los grandes portafolios inmobiliarios del país

Pei dio un nuevo paso para concretar la adquisición de un portafolio inmobiliario de Terranum, una operación que podría convertirse en una de las incorporaciones de mayor tamaño en la historia del vehículo de inversión inmobiliaria.
Lea también: Arrancan obras de megaproyecto de $1,6 billones que busca descongestionar el sur de Bogotá: así será
La novedad se produjo en la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas de Pei, celebrada en segunda convocatoria, en la que fue aprobada una modificación transitoria al mecanismo de Pago en Especie contemplado en el Prospecto y en el Contrato de Fiducia. Este cambio era necesario para continuar con la estructura prevista para la adquisición del portafolio de Terranum.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La aprobación contó con el respaldo del 70,76 % de los títulos en circulación, equivalentes a 35.346.876 títulos. Durante la asamblea, la Administradora Inmobiliaria presentó los detalles de la operación y posteriormente los inversionistas sometieron a votación las modificaciones requeridas.
Entre los puntos aprobados estuvo la renuncia al Derecho de Suscripción Preferencial de los inversionistas para realizar la Emisión XIII Tramo, además de las facultades e instrucciones necesarias para implementar las características especiales de esa emisión y continuar con la transacción.
¿Qué sigue para la compra de Terranum?
Con la aprobación de los inversionistas, Pei puede avanzar en los siguientes pasos necesarios para ejecutar la operación. El proceso contempla ahora la radicación de la Emisión XIII Tramo ante la Superintendencia Financiera de Colombia y, posteriormente, el cierre de la adquisición. Este último paso estará sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo y de los trámites regulatorios correspondientes.
Por ello, la aprobación de la Asamblea no significa que la adquisición haya quedado completamente cerrada. Lo que permite es continuar con la estructura necesaria para que la operación pueda concretarse.
La transacción contempla la incorporación de cinco activos corporativos y logísticos de altas especificaciones, que en conjunto cuentan con un área arrendable superior a 375.000 metros cuadrados.
Estos inmuebles presentan una ocupación cercana al 93,9 % y tienen más de 100 arrendatarios pertenecientes a diferentes sectores económicos. Además, cuentan con contratos de largo plazo suscritos con compañías de primer nivel.
Otro elemento relevante de la operación es la inclusión de lotes adyacentes a algunos de estos activos. Según Pei, estos terrenos representan oportunidades para futuras expansiones y desarrollos inmobiliarios.
La dimensión de la operación explica buena parte de su relevancia para el vehículo. La incorporación de estos activos representaría un aumento cercano al 27 % en los activos bajo administración (AUM) de Pei y de aproximadamente 35 % en el área arrendable (GLA).
Puede interesarle: Dimayor y Sencia aclaran lo que viene para El Campín tras confirmarse que la final del fútbol femenino se jugará en Tunja
Además, los activos adquiridos tendrían una capacidad estimada de generación de NOI superior a $200.000 millones durante los próximos 12 meses, de acuerdo con la información entregada por Pei. El NOI, o ingreso operativo neto, permite observar la capacidad de generación de recursos de los inmuebles a partir de su operación.
¿Cómo cambiaría el portafolio de Pei?
La incorporación de los activos de Terranum ampliaría la exposición de Pei a propiedades corporativas y logísticas de altas especificaciones, al tiempo que fortalecería su capacidad de generación de flujo de caja mediante ingresos recurrentes.
El movimiento se suma a un portafolio que ya tiene presencia en diferentes segmentos inmobiliarios. De acuerdo con la información entregada por Pei, actualmente administra activos con más de 1,15 millones de metros cuadrados de área arrendable, una base cercana a 1.500 arrendatarios y presencia en 32 ciudades y municipios de Colombia.
El portafolio está valorado en más de $10,1 billones e incluye cuatro categorías de activos: corporativos, comerciales, logísticos y especializados. Pei cuenta además con más de 12.000 inversionistas y lleva más de 19 años operando como vehículo de inversión inmobiliaria administrado por Pei Asset Management.
Con la operación de Terranum, el componente corporativo y logístico tendría un mayor peso dentro de la estructura del portafolio, mientras que los lotes adicionales abren posibilidades de crecimiento posterior. La transacción también contempla la participación de una parte vinculada al grupo de accionistas de Pei Asset Management, administradora inmobiliaria de Pei.
También puede leer: Minera de Cobre Quebradona tiene nuevo presidente: Mateo Restrepo Villegas llega con más de 20 años de trayectoria
De acuerdo con la información presentada a los inversionistas, esa parte recibiría títulos participativos de Pei valorados a valor patrimonial (NAV). La operación fue estructurada y evaluada bajo los mecanismos establecidos en la Política de Transacciones con Partes Vinculadas de Pei y de acuerdo con los estándares de gobierno corporativo aplicables.
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, señaló que la aprobación representa un punto relevante para la compañía y para el mercado inmobiliario colombiano: “La aprobación de la Asamblea marca un hito para Pei y para el desarrollo de una operación de esta naturaleza en el mercado inmobiliario colombiano. Esta transacción refleja la capacidad de Pei para participar en procesos que contribuyen a la evolución de la industria y, al mismo tiempo, fortalecen las oportunidades de generación de valor para sus inversionistas”, afirmó.