Dólar en Colombia borra las ganancias de la semana y cierra en $3.264

La cotización de la tasa de cambio en Colombia cerró la semana con una fuerte contracción y cotizó este viernes en $3.264,50, lo que representó una caída de -$45,50 (-1,37 %) frente al dato del jueves ($3.310).
Durante la sesión, el billete verde inició a la baja en $3.286, que coincidió con el máximo del día ($3.310 en el toque inicial de apertura), y extendió las pérdidas hasta marcar un piso intradiario de $3.258.
Con esta corrección, el peso colombiano amortiguó la presión acumulada durante las sesiones anteriores y aprovechó la liquidación de posiciones compradoras de dólares al término de la semana, de acuerdo con analistas.
A nivel global, la divisa estadounidense mostró un ligero respiro, aunque mantiene un sesgo alcista de mediano plazo. El índice DXY Se desvalorizó un 0,17 % hasta los 101,92 puntos, manteniéndose firme en zona de consolidación superior a las 100 unidades.
De acuerdo con Global66, el mercado descuenta una probabilidad del 72,3 % para un nuevo incremento de tasas por parte de la FED en octubre, respaldado por la resiliencia en la actividad económica de EE. UU. y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en 5,16 %.
Petróleo retrocede ante posible liberación de reservas estratégicas
En los mercados de materias primas, los precios de los hidrocarburos operaron a la baja presionados por medidas internacionales de oferta. El petróleo Brent cedió un 0,07 % situándose en US$102,24 por barril (tras experimentar ajustes intradiarios más pronunciados) y el WTI cayó un 1,68 % hasta los US$91,31 por barril.
La contracción en el crudo obedeció a las discusiones en Europa, bajo coordinación con Washington, para liberar reservas estratégicas de petróleo y combustibles refinados ante el encarecimiento energético.
Pese a que el suministro de Medio Oriente se ha recuperado casi en su totalidad, la atención continúa centrada en el posible despliegue de 10.000 tropas estadounidenses adicionales y un portaaviones en la zona de conflicto.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,65 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,730 % desde los 12,700 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,110 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,920 %.
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