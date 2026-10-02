Estos son los cuatro frentes con los que Superservicios vigilará el sistema eléctrico por El Niño

Como parte de las medidas dispuestas para hacerle frente al fenómeno de El Niño, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desarrolló una estrategia dirigida al sector de energía eléctrica. El plan de acción apunta a identificar los riesgos que puedan afectar la prestación del servicio y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias.
La hoja de ruta de la Superservicios contempla cuatro frentes de trabajo. Todos orientados a la inspección, vigilancia y control.
En primera instancia, la Superintendencia llevará a cabo el seguimiento del balance entre generación y demanda. Por el lado de la generación, la entidad adelantará un plan de visitas a plantas hidráulicas y térmicas, mientras que en lo referente a la demanda, vigilará la aplicación de las medidas regulatorias adoptadas por Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El segundo frente corresponde al monitoreo de los estados financieros de las empresas vigiladas. El propósito es generar alertas tempranas sobre situaciones que puedan comprometer su operación.
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La siguiente área se enfoca en el seguimiento a la infraestructura. De esta manera, la entidad monitoreará el estado de los activos de los Sistemas de Distribución Local (SDL) y hará la supervisión.
Finalmente, el cuarto frente busca validar y verificar la actualización y preparación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de los diferentes agentes. A eso se suma que, de manera complementaria, el ente de control realizará recolección de información en las Zonas No Interconectadas (ZNI) alrededor de la logística de suministro de combustible en cada región.
Este plan de acción se desarrollará en articulación con el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, el operador del mercado de energía XM y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
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