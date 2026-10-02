En el marco del Congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), la ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó que ya comenzó la demolición de las viviendas adquiridas para dar paso a las obras de la vía alterna interna de Buenaventura.
El corredor Buga–Loboguerrero–Buenaventura moviliza cerca del 42 % del comercio internacional del país. Teniendo eso en cuenta, el proyecto tiene el objetivo de facilitar el acceso al puerto.
Las obras contemplan 12 kilómetros de doble calzada, un patio de aproximadamente 10 hectáreas con capacidad para cerca de 350 vehículos de carga y una zona de servicio.
De acuerdo con la ministra Noguera, el compromiso es que el proyecto concluya en un plazo de dos años. “La consigna ha sido destrabar, acelerar y entregar”, afirmó la titular de la cartera de Transporte.
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Regreso del Plan Meteoro
Como parte de la estrategia del Ministerio por recuperar la seguridad de las carreteras, la funcionaria anunció el retorno del Plan Meteoro, con el que se busca reforzar la presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores del país.
Para fortalecer el programa, el Mintransporte trabajará con el Ministerio de Defensa en la adquisición de equipos para la Fuerza Pública. Además, Noguera indicó que ya fue abierta la licitación, a través del Invías, para vehículos blindados, motocicletas y equipos de comunicación.
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