Oracle nombró a Juan Carlos Vega como nuevo gerente para Colombia, Centroamérica y el Caribe

La empresa tecnológica Oracle anunció a Juan Carlos Vega como su nuevo gerente para Colombia, Centroamérica y el Caribe. La compañía manifestó que busca mantener un enfoque en la adopción de tecnologías de nube e inteligencia artificial, así como en la participación en iniciativas de transformación digital, tanto en el ámbito público como privado.
La dirección empresarial de Vega estará en expandir el uso de ‘Oracle Cloud Infrastructure’, gestión de datos y modernización de aplicaciones críticas para modelos de negocio. La compañía añadió a todo esto que la integración de los países mencionados podrá llevar a cabo el impulso de mejores prácticas y ampliar oportunidades de desarrollo.
Adicionalmente, Vega tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, junto con una trayectoria a nivel comercial y de transformación digital, aseguró la empresa.
“Colombia es uno de los mercados más dinámicos de la región en adopción de nube e inteligencia artificial, y su cercanía con Centroamérica y el Caribe nos abre una gran oportunidad”, afirmó el directivo.
De esta manera, entre sus prioridades estarán temas relacionados con inteligencia artificial, infraestructura en la nube, plataformas de datos, modernización al interior del sector público y ciberseguridad.
Finalmente, Germán Borromei, quien venía desempeñándose como gerente de Oracle Colombia, dará un paso al costado. La compañía manifestó que va a emprender otros retos profesionales.