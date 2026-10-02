Gobierno de la Espriella reactivó alianza con Colfuturo y la respaldará con US$25 millones

El gobierno de Abelardo de la Espriella reactivó la alianza con Colfuturo. Esta es una fundación que se creó como una iniciativa público-privada para financiar estudios de posgrado en el exterior a través de un programa de créditos-beca, en el cual se financia a la educación de un estudiante y se le ofrece una beca parcial.
Según lo manifestó la administración, el respaldo a Colfuturo sería por US$25 millones, lo que permitirá seleccionar a 3.000 colombianos para que cursen sus estudios en el exterior. El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, destacó esta iniciativa, señalando que promueve la meritocracia.
“Estos US$25 millones provienen de carteras recuperadas de rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los recursos respaldarán las cohortes de 2026 y 2027 del programa Crédito Beca”, se expresó en el comunicado.
Los beneficiarios podrán acceder a una beca de 25 % y también a abonos condonables adicionales hasta llegar a 40 %, para un total de 65 %. Las convocatorias de Colfuturo estarán abiertas en 2027 entre enero y marzo. Se proyecta que se triplique el número de seleccionados en comparación con 2026.
El Gobierno manifestó que se privilegiará la inserción de maestrías y doctorados en áreas prioritarias para el desarrollo de Colombia, con la finalidad de que haya un mayor impacto en el capital humano al que se invertirán estos recursos.
Esta decisión se da luego de que, bajo la administración del expresidente Gustavo Petro, se tomara la decisión de frenar gran parte de los recursos destinados a Colfuturo.
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