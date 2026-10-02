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Vicepresidente Restrepo y empresarios ponen sobre la mesa aplicar el Día sin IVA en el Valle del Cauca

Esta iniciativa se aplicaría con la finalidad de dinamizar la región luego de los desastres causados por el terremoto.

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José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Imagen: Asobancaria

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, junto con 30 empresarios, puso sobre la mesa aplicar el Día sin IVA con la finalidad de reactivar el Valle del Cauca. Lo anterior se implementaría con la finalidad de atender los impactos del terremoto del 10 de agosto de 2025.

El encuentro del vicepresidente con los empresarios contó también con la participación de la presidente de la Cámara de Comercio de Cali, María del Pilar Palau, según lo señaló El Tiempo. A la vez, se mencionó la gestión que debe darse sobre el puerto de Buenaventura y la importancia que esta infraestructura tiene para el comercio y el transporte de bienes y servicios.

José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial (1)
José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Imagen: Valora Analitik

También se hizo alusión a iniciativas para atraer inversión, fortalecer el empleo, desarrollar proyectos de energía y eliminar trabas, con la finalidad de modernizar el funcionamiento del Estado colombiano. Entre ellas estaría la revisión del impuesto de Industria y Comercio (ICA).

De esta manera, están contempladas las alternativas para que se aplique el Día sin IVA en dicho departamento y también se destrabe la iniciativa de infraestructura Mulaló-Loboguerrero.

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