BID Invest destinará importantes recursos para ampliar crédito a adultos mayores; lo hará con este banco

En Colombia, el acceso al crédito sigue siendo una barrera para la inclusión financiera de los adultos mayores, con niveles de acceso menores a otras edades, lo que plantea desafíos para esta población.
En ese contexto, BID Invest otorgará un financiamiento subordinado a Banco Unión por hasta $40.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$13 millones, para fortalecer la capacidad de la entidad de ampliar su cartera de crédito dirigida a adultos mayores pensionados.
La operación contempla un desembolso inicial de hasta $20.000 millones, al que podrían sumarse otros $20.000 millones en caso de que sean requeridos por la entidad bancaria.
El financiamiento subordinado fortalecerá la base de capital de Banco Unión y contribuirá a mejorar su capacidad de solvencia, lo que le permitirá contar con mayor capacidad para expandir sus operaciones en este segmento.
Banco Unión busca ampliar su cartera para pensionados
Actualmente, Banco Unión atiende a cerca de 19.000 clientes adultos mayores. Con esta operación, la entidad busca aumentar su presencia en la llamada economía plateada, que comprende las actividades económicas y los servicios dirigidos a la población mayor.
“Este financiamiento representa un voto de confianza en las capacidades de Banco Unión y en nuestro compromiso con la inclusión financiera de los adultos mayores. Queremos que cada vez más personas encuentren alternativas de crédito acordes con sus necesidades”, afirmó Juan Pablo Cruz, presidente del banco.
La alianza también contempla acompañamiento técnico de BID Invest para identificar las necesidades específicas de esta población y elaborar una hoja de ruta que permita complementar gradualmente la oferta de productos y servicios financieros de Banco Unión.
El propósito, según Cruz, es avanzar hacia una oferta que tenga en cuenta las particularidades de los adultos mayores y contribuya a su bienestar financiero y el de sus familias.
Por su parte, Marisela Alvarenga, directora jefa de la División de Instituciones Financieras de BID Invest, señaló que la operación busca ampliar el acceso al financiamiento formal para adultos mayores pensionados y fortalecer la capacidad del sistema financiero para responder a las necesidades de esta población.
La alianza incluye, además, acciones para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y la gestión responsable de Banco Unión, como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación.