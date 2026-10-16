Shakira se une a la reconstrucción de colegios en Chocó tras el terremoto: estos serán los primeros beneficiados

El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia que golpeó especialmente a Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro. Los daños en viviendas, vías y establecimientos educativos obligaron a las autoridades a desplegar medidas de atención y recuperación en distintas regiones del país. Uno de los sectores afectados fue el educativo: cerca de 200 escuelas sufrieron daños en Chocó, lo que generó nuevas necesidades de rehabilitación para las comunidades escolares.
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A escala nacional, el impacto también alcanzó a miles de estudiantes. En un balance preliminar divulgado en agosto, el Ministerio de Educación Nacional reportó afectaciones en 1.631 sedes educativas de 19 departamentos y estimó que alrededor de 500.000 estudiantes resultaron afectados. Posteriormente, el Gobierno informó que había restablecido el servicio educativo para 1.275.967 estudiantes afectados por la emergencia, mediante medidas que incluyeron aulas temporales, reparación de sedes y espacios alternativos.
Sin embargo, restablecer las clases no significa que todas las instalaciones estén recuperadas. En Chocó, la reparación de la infraestructura escolar continúa siendo una necesidad para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones adecuadas.
En medio de ese proceso, la cantante colombiana Shakira se unió a CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para apoyar la reconstrucción de colegios en Chocó. La alianza, acordada entre la Fundación Pies Descalzos, que ella fundó, y la entidad financiera, contempla recursos por US$1,35 millones para rehabilitar dos centros educativos y estructurar una intervención para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
¿Cuáles serán los primeros colegios beneficiados por Shakira y CAF?
La primera fase de la alianza se concentrará en dos instituciones educativas del departamento: la Institución Educativa San Joaquín, sede Salero, y el Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay.
Ambos establecimientos hacen parte de las acciones previstas para recuperar la infraestructura educativa afectada por los terremotos. La intervención busca responder a las necesidades de las comunidades escolares y contribuir a que los estudiantes cuenten con espacios apropiados para continuar su formación.
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El acuerdo también contempla recursos para estructurar una intervención destinada a mejorar y fortalecer las capacidades de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Este componente amplía el alcance de la iniciativa más allá de la educación escolar y busca incluir a una institución de educación superior del departamento.
CAF destinará los US$1,35 millones anunciados para la ejecución de estas acciones. No obstante, la información divulgada por las entidades no especifica cuánto dinero se asignará a cada institución ni establece fechas de inicio y finalización de las obras.
La alianza fue acordada entre Shakira, fundadora de la Fundación Pies Descalzos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Según las entidades, el propósito es acompañar la recuperación educativa de Chocó después de los terremotos y establecer una agenda de trabajo de largo plazo.
La iniciativa no se limita a reparar los daños ocasionados por el terremoto. CAF y la Fundación Pies Descalzos plantean que esta nueva etapa permita mantener el acompañamiento a las comunidades educativas y fortalecer las oportunidades de niños, niñas y jóvenes.
Las dos instituciones trabajan conjuntamente desde 2021 en programas dirigidos a ampliar las oportunidades educativas en distintos territorios de Colombia. El nuevo acuerdo profundiza esa colaboración y la orienta hacia la recuperación de la infraestructura escolar y el fortalecimiento de la educación en Chocó.
Nicky Jam y Grupo Argos también anunciaron ayudas para las zonas afectadas por el terremoto
La iniciativa de Shakira y CAF se suma a otras acciones impulsadas por artistas y empresas para apoyar la recuperación de las comunidades damnificadas. Una de ellas es la campaña Adopta un Hogar, lanzada por Grupo Argos y el cantante Nicky Jam para contribuir a la reconstrucción de viviendas.
La alianza anunció una donación de $13.000 millones en cemento y concreto para reparar o reconstruir hogares en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. La iniciativa busca movilizar recursos adicionales mediante aportes de ciudadanos y empresas.
El esquema anunciado establece que, por cada peso donado por otras personas u organizaciones, Grupo Argos y Nicky Jam aportarán otro, con el objetivo de alcanzar $26.000 millones. La campaña está abierta a participantes dentro y fuera de Colombia y busca complementar los esfuerzos de las instituciones del Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías.
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Las dos iniciativas tienen objetivos diferentes. Mientras la alianza de Shakira y CAF se enfoca en la infraestructura educativa, el proyecto de Grupo Argos y Nicky Jam está dirigido a la recuperación de viviendas.