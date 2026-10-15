Aseguradoras revelan a cuánto ascienden las pérdidas por el terremoto en Colombia y cuánto han pagado a los afectados

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó a numerosas familias frente a una preocupación que va más allá del impacto inicial: cómo recuperar sus viviendas, reparar los daños en sus propiedades y asumir los costos de los perjuicios ocasionados. Para quienes contaban con un seguro, comenzó entonces otro proceso: presentar reclamaciones y esperar la evaluación y el pago de las indemnizaciones.
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Más de dos meses después del evento, el balance del sector asegurador muestra la dimensión económica de los daños reportados. Las compañías han recibido cerca de 100.000 reclamaciones y el valor estimado para atender esos siniestros continúa aumentando, mientras avanzan los desembolsos a los asegurados.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) informó que, con corte al 9 de octubre de 2026, las pérdidas aseguradas asociadas al terremoto se estiman en $6,5 billones. Al mismo tiempo, las compañías de seguros han pagado $786.543 millones en indemnizaciones a las personas y organizaciones afectadas.
Estas cifras corresponden a los siniestros reportados a las aseguradoras y a las estimaciones para atenderlos; por tanto, no representan necesariamente el costo total de todos los daños que dejó el terremoto en el país.
Aumentan las reclamaciones y los pagos de las aseguradoras por el terremoto
El balance de Fasecolda registra 99.720 reclamaciones de asegurados, frente a las 97.251 contabilizadas en el corte anterior. Esto representa un aumento del 2,54 % en una semana y refleja que las compañías continúan recibiendo solicitudes para evaluar y cubrir los daños.
En materia de indemnizaciones, durante la última semana analizada las aseguradoras desembolsaron $215.533 millones adicionales. Ese monto fue 37,7 % superior al registrado en el periodo previo y llevó el total acumulado de pagos a $786.543 millones.
Sin embargo, la estimación de los recursos necesarios para atender los siniestros también creció. El valor pasó de $6,3 billones en el reporte anterior a $6,5 billones, un incremento semanal del 2,8 %.
La diferencia entre el dinero estimado para cubrir las reclamaciones y los recursos ya pagados muestra la magnitud del proceso que todavía debe atender el sector. No obstante, ambos valores corresponden a conceptos distintos: uno es una estimación de los siniestros reportados y el otro refleja las indemnizaciones que ya se han desembolsado.
Viviendas y propiedades concentran la mayor parte de los daños
La distribución por tipos de seguro muestra que los ramos de incendio y hogar reúnen la mayor parte de las reclamaciones y del valor estimado de los siniestros.
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De acuerdo con Fasecolda, este grupo registra 91.944 siniestros, con un valor estimado de $6,4 billones. La cifra evidencia el peso de los daños relacionados con viviendas y propiedades dentro del balance asegurador.
Los demás ramos presentan los siguientes registros:
- Automóviles: 1.301 siniestros, con un valor estimado de $15.000 millones.
- Riesgos laborales: 1.199 siniestros, por $17.000 millones.
- Lucro cesante: 11 siniestros, con un valor estimado de $56.066 millones.
- Otros: 5.264 siniestros, por $18.000 millones.
El lucro cesante corresponde a pérdidas económicas asociadas con la interrupción de una actividad o de los ingresos que esta genera. Su presencia en el balance indica que las afectaciones reportadas no se limitan a daños físicos en bienes asegurados.
Las cifras permiten dimensionar la carga económica que representa la recuperación de las propiedades y la atención de las demás reclamaciones. Sin embargo, el reporte no detalla cuánto dinero se ha pagado específicamente por cada ramo, por lo que no es posible establecer con estos datos qué proporción de las indemnizaciones corresponde exclusivamente a viviendas, vehículos o actividades productivas.
Valle del Cauca y Cali concentran las mayores pérdidas estimadas
El impacto de los siniestros reportados también tiene una distribución geográfica amplia. Según Fasecolda, las reclamaciones abarcan 492 municipios de 31 departamentos, una cobertura que muestra que la atención de los daños no se concentra en una sola localidad. El Valle del Cauca ocupa el primer lugar entre los departamentos por valor estimado de siniestros, con cerca de $2,77 billones.
Por ciudades, Santiago de Cali registra aproximadamente $1,85 billones en pérdidas aseguradas estimadas. Pereira aparece a continuación, con una cifra similar, de acuerdo con el balance presentado por el gremio.
Esta concentración territorial permite identificar dónde se encuentra el mayor valor económico de los daños reportados a las compañías. No obstante, el monto estimado de los siniestros no equivale necesariamente al dinero que recibirán de manera individual todos los propietarios, pues cada reclamación debe atenderse de acuerdo con las condiciones y coberturas de la póliza correspondiente.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, señaló que la prioridad del sector es acelerar la llegada de los recursos a las propiedades afectadas y avanzar en los procesos que siguen pendientes.
“Nuestra prioridad es que los recursos de las indemnizaciones lleguen cuanto antes a las copropiedades y viviendas afectadas por el terremoto. Hemos trabajado con las autoridades locales para identificar los casos que requieren atención prioritaria”, explicó Morales.
El dirigente gremial también hizo un llamado a quienes administran edificios y conjuntos residenciales para que mantengan comunicación directa con las compañías de seguros: “Es fundamental que los administradores y consejos de administración se comuniquen lo más pronto posible con sus compañías de seguros para recibir orientación y avanzar en este proceso”, agregó.
La recomendación cobra importancia para las copropiedades que deben gestionar los daños en zonas comunes, dado que la atención de estos casos requiere revisar las condiciones del seguro contratado y los procedimientos para presentar la reclamación.
¿Cómo consultar las coberturas y reclamar ante una aseguradora?
Las personas que sufrieron daños y cuentan con una póliza deben comunicarse con su compañía de seguros para conocer las coberturas aplicables, los documentos necesarios y los pasos para reportar el siniestro. El hecho de tener una póliza no significa que todos los daños estén cubiertos de manera automática: la respuesta depende de las condiciones particulares del contrato.
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Fasecolda indicó que en su página web, www.fasecolda.com, está disponible una guía con información sobre seguros y atención de siniestros relacionados con el terremoto. Allí se pueden consultar orientaciones sobre cómo reportar los daños, a quién acudir y cómo presentar una reclamación.
El gremio también recomendó consultar el Registro Único de Seguros, disponible en www.rus.com.co, para verificar si una persona es beneficiaria de un seguro de vida o si una copropiedad afectada contaba con un seguro obligatorio de bienes comunes.