Gobierno De la Espriella alista Milagro Week: los sectores donde buscará inversiones por $75 billones

Colombia prepara una nueva apuesta para atraer capital extranjero y poner en marcha proyectos públicos y privados que impulsen la economía. La estrategia tendrá una cita central en Nueva York, donde el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella presentará iniciativas por un valor de $75 billones a inversionistas, fondos y representantes de la banca internacional.
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La agenda se desarrollará entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026, durante la primera edición de la Milagro Week, una iniciativa liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. El objetivo es conectar proyectos estratégicos del país con fuentes de financiación y promover nuevas oportunidades de negocio.
“Queremos contarle a Colombia que tenemos todo listo para realizar la primera Milagro Week, en Nueva York, del 16 al 19 de noviembre, un gran encuentro con inversionistas, empresas, fondos y banca internacional y multilateral, con una meta ambiciosa de proyectos a presentar, por valor de 75 billones de pesos”, afirmó Restrepo.
La cifra corresponde al valor de los proyectos que el Gobierno busca presentar, no a inversiones que ya estén comprometidas o aseguradas. La llegada de recursos dependerá del interés de los inversionistas, de las condiciones de financiación y de la capacidad para llevar las iniciativas a su ejecución.
¿En qué sectores buscará inversiones el Gobierno De la Espriella durante la Milagro Week?
El Ejecutivo anunció un portafolio con más de 70 proyectos estratégicos en actividades que considera relevantes para impulsar la producción, ampliar las exportaciones y generar empleo.
Entre los sectores incluidos están:
- Energía: proyectos vinculados con el desarrollo energético del país.
- Agricultura: iniciativas para fortalecer la producción y las actividades rurales.
- Minería: oportunidades relacionadas con los recursos minerales colombianos.
- Transporte e infraestructura: proyectos para desarrollar la conectividad y las capacidades físicas del país.
- Comercio y turismo sostenible: iniciativas orientadas a ampliar la actividad económica y atraer nuevos negocios.
- Datacenters y tecnología: proyectos relacionados con infraestructura digital y capacidades tecnológicas.
La presentación de estas iniciativas busca mostrar oportunidades en diferentes ramas de la economía y facilitar el contacto entre sus promotores y posibles financiadores. Sin embargo, la información divulgada hasta ahora no detalla el monto individual que se pretende movilizar en cada sector.
El vicepresidente describió el portafolio como una herramienta para conectar proyectos con capital. “Por eso, hemos creado el primer portafolio de inversiones de la Patria Milagro, que reúne más de 70 proyectos estratégicos en sectores como energía, agricultura, minería, transporte, comercio, turismo sostenible, infraestructura, datacenters y tecnología”, sostuvo.
Restrepo añadió que se trata de “proyectos reales, listos para encontrar capital y convertirse en productividad, inversión y crecimiento para Colombia”.
La Milagro Week hace parte de la estrategia oficial denominada Misión Crecer, con la que el Gobierno busca impulsar la actividad económica y alcanzar un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) de 6 %.
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“Esa es la misión que nos encomendó el Presidente: hacer crecer la economía al 6 % del PIB”, dijo Restrepo. El funcionario agregó que, para avanzar hacia esa meta, Colombia necesita “producir más, fortalecer nuestras empresas, exportar más, atraer más inversión y generar más empleo”.
La apuesta plantea que la llegada de capital no se limite a financiar proyectos, sino que también se traduzca en mayor capacidad productiva, nuevas oportunidades laborales y mejores ingresos para los hogares. El resultado, no obstante, dependerá de que las iniciativas logren superar la etapa de presentación y avancen hacia su estructuración financiera y ejecución.
La preparación de la Milagro Week incluye la identificación de oportunidades regionales. En Tolima, el vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que se han identificado proyectos relacionados con minerales críticos que podrían presentarse a inversionistas internacionales.
“Hemos identificado proyectos estratégicos que eventualmente pueden llevarse a la Milagro Week en Nueva York. Hemos identificado proyectos relacionados con minerales críticos que tiene el departamento, y estos pueden representar oportunidades muy importantes para atraer inversión”, afirmó.
El Gobierno presenta la Milagro Week como una oportunidad para acercar a inversionistas internacionales a proyectos colombianos. La iniciativa se inspira en encuentros como Argentina Week, impulsado por el gobierno de Javier Milei para presentar oportunidades de inversión del país sudamericano ante actores del sector privado.
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Restrepo sostuvo que el crecimiento económico debe reflejarse más allá de las cifras del PIB. “Crecer no es solamente una cifra en el PIB. Crecer es producir más, es formalizar más empresas, es generar más empleo de calidad, es mejorar los ingresos de las familias colombianas”, afirmó.