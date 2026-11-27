El proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique dio un paso clave para su ejecución. Sacyr logró regularizar el contrato de concesión, un hito que permitirá avanzar hacia el cierre financiero y el inicio de las obras, previsto para febrero de 2027.
Así lo confirmó Carlos Rosado Zúñiga, director de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Sacyr, en entrevista con Valora Analitik durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
El directivo explicó que la regularización contractual es uno de los principales requisitos para sacar adelante esta iniciativa, que contempla una inversión de $3,2 billones, cuatro años de construcción y nueve años adicionales de operación de la concesión.
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El proyecto beneficiará a cerca de 1,5 millones de personas y tendrá un alcance ambiental de más de 450.000 hectáreas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, con intervenciones en 19 municipios.
La iniciativa busca recuperar el ecosistema del Canal del Dique y mitigar los riesgos de inundación que afectan a las poblaciones ubicadas a lo largo de los 115 kilómetros del corredor.
Rosado señaló que la compañía espera iniciar los trabajos en febrero de 2027, con intervenciones enfocadas inicialmente en la mitigación de los riesgos de inundación y, posteriormente, en la recuperación ambiental y el desarrollo de beneficios sociales para las comunidades de la zona.
Cierre financiero del Canal del Dique
Uno de los próximos pasos para poner en marcha el proyecto es completar el cierre financiero. Según Rosado, Sacyr ha encontrado un importante interés por parte de entidades financieras nacionales e internacionales.
La financiación contempla vigencias futuras del Gobierno Nacional, tanto en pesos como en dólares, un esquema que ha despertado el interés de la banca internacional.
La compañía espera concretar este proceso en los próximos dos meses para contar con los recursos necesarios para comenzar la ejecución.
Sacyr busca participar en nuevos proyectos en Bogotá
Durante la entrevista, Rosado también confirmó el interés de Sacyr en participar en dos importantes procesos licitatorios que se adelantan en Bogotá: la segunda línea del Metro y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
De acuerdo con el directivo, ambos proyectos representan inversiones de capital (Capex) superiores a $15 billones y hacen parte de las apuestas de crecimiento de la compañía en Colombia.
El ejecutivo explicó que Sacyr mantiene una estrategia de reciclaje de capital, que consiste en vender participaciones en proyectos que ya se encuentran en operación para reinvertir esos recursos en nuevas concesiones e iniciativas de infraestructura.
Bajo esa dinámica, la compañía busca continuar vinculada a proyectos como el Canal del Dique y el corredor Buga-Buenaventura.
Corredor Buga-Buenaventura avanza en sus unidades funcionales
Sobre el corredor Buga-Buenaventura, Rosado aseguró que actualmente Sacyr trabaja en el 100 % de las unidades funcionales del proyecto.
El directivo destacó la importancia de esta infraestructura, que comprende los últimos 128 kilómetros de conexión con el puerto de Buenaventura y resulta estratégica para la competitividad del comercio exterior colombiano.
La vía hace parte del corredor Bogotá-Buenaventura, por lo que su desarrollo es fundamental para mejorar la conexión del principal puerto del país con el interior.
Finalmente, Rosado se refirió al interés de inversionistas y entidades financieras por participar en proyectos de infraestructura en Colombia. En su opinión, es fundamental consolidar los procesos de licenciamiento, permisos y trámites para garantizar que las iniciativas puedan avanzar y materializar las inversiones previstas.
El directivo destacó que el país debe aprovechar el apetito de inversión que existe en el sector para impulsar nuevos proyectos y fortalecer el crecimiento de las compañías de infraestructura.