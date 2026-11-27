El Gobierno Nacional presentó dos instrumentos para fortalecer el seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU). El monitoreo es liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) con el objetivo de avanzar en el primer informe de progreso que el país prevé dar a conocer en 2028.
La jornada fue liderada por Daniella Restrepo Duarte, viceministra de Asuntos Multilaterales, y permitió dar a conocer los resultados del trabajo adelantado durante 2026 frente a las recomendaciones emitidas por el Comité.
“La experiencia de este año demuestra que el seguimiento de las recomendaciones internacionales no puede limitarse a los ciclos de presentación de informes, sino que requiere de un esfuerzo sostenido de coordinación y acción conjunta por parte de todo el Estado”, destacó la viceministra.
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El encuentro también contó con la participación de Paola Franchi, jefe del Área de Protección de la Niñez de UNICEF Colombia, quien destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento y la coordinación entre las instituciones para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Ambos instrumentos fueron construidos de manera conjunta por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería y el Equipo de Seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño del SNBF.
Para su elaboración, las entidades participantes desarrollaron mesas temáticas y espacios de diálogo técnico en los que compartieron información sobre los avances y retos del país frente al cumplimiento de las recomendaciones.
La siguiente etapa contempla el monitoreo periódico de las recomendaciones y la actualización de la información sobre las acciones adelantadas por las entidades, como insumos para la elaboración del informe de progreso correspondiente al periodo 2026-2028.