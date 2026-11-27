El ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez, confirmó este viernes que el Gobierno firmará en las “próximas semanas” un acuerdo con EE. UU. para eliminar los aranceles que interpuso ese país a mediados de este año.
Desde julio de 2026, el gobierno de Donald Trump, impuso un arancel del 12,5 % a productos de Colombia y otros países bajo la Sección 301 por no contar con una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Sin embargo, el país expidió en septiembre el Decreto 1444 para prohibir estas importaciones y buscar la reducción o eliminación del gravamen.
Acuerdo con EE. UU. y novedades para Japón
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De otro lado, el MinComercio indicó que el próximo año será clave para cerrar el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre Colombia y Japón -congelado desde hace 15 años-, para lo cual el Gobierno prevé lograr un convenio total durante el primer trimestre.
«Vamos a firmar en marzo en la Green Expo el acuerdo comercial con Japón de la mano de Dios«, indicó y añadió: «No vamos a quedar solamente en firmar acuerdos para aranceles. Vamos a abrir a Colombia el mundo», dijo Gómez ante la CCI en Cartagena.
Y añadió que el próximo 11 de diciembre viajará a El Salvador para ampliar el acuerdo comercial con ese país y reunirse con el presidente Nayib Bukele.
«Estamos abriéndoles el mundo a nuestros empresarios y lo estamos logrando por una razón, porque hay voluntad política y el Ministerio de Comercio trabaja para los colombianos de a pie, para el interés general», dijo.