El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa una nueva propuesta en medio de la discusión del salario mínimo para 2027. Se trata del denominado ‘salario solidario’, un mecanismo que buscaría incorporar progresivamente a los trabajadores informales al sistema de protección social, con la participación de las cajas de compensación familiar.
El mandatario presentó la iniciativa este viernes 27 de noviembre, durante el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar, en el que participaron representantes de las 42 cajas de compensación del país.
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Según explicó De la Espriella, la propuesta consistiría en estudiar un mecanismo mediante el cual una fracción previamente definida y concertada del incremento anual del salario mínimo pueda destinarse, a través de estas entidades, a facilitar el acceso de los trabajadores informales a diferentes servicios y mecanismos de protección social.
El jefe de Estado argumentó que, mientras cada año la discusión del salario mínimo concentra su atención en los trabajadores que reciben directamente el incremento, millones de colombianos que desarrollan sus actividades en la informalidad quedan por fuera de los beneficios asociados a ese ajuste.
“Hay millones de compatriotas que también trabajan y que por encontrarse en la informalidad no reciben directamente los beneficios de ese aumento. Su situación merece la misma atención y considero que debemos buscar alternativas para que esos compatriotas puedan mejorar sus ingresos y acceder a la protección social”, manifestó.
¿Cómo funcionaría el salario solidario propuesto por De la Espriella?
La iniciativa contempla que las cajas de compensación familiar tengan un papel central como canal para ampliar la cobertura de servicios sociales entre la población informal, especialmente entre quienes enfrentan mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
De acuerdo con el planteamiento presidencial, los recursos permitirían facilitar el acceso a servicios, formación, orientación laboral y oportunidades para mejorar los ingresos, con el propósito de que estas personas puedan avanzar gradualmente hacia la formalidad.
Entre los potenciales beneficiarios estarían pequeños comerciantes, trabajadores independientes, campesinos y mujeres cabeza de hogar que, por su condición laboral, no cuentan con las mismas garantías de protección frente a situaciones como enfermedades, pérdida de ingresos o llegada a la edad de retiro.
De La Espriella destacó la capacidad operativa y territorial de las cajas de compensación, así como su experiencia en la prestación de servicios de educación, vivienda, recreación y bienestar social.
“Donde no llega el Estado llegan las cajas”, señaló el presidente, al pedir la participación de estas entidades en la construcción de la propuesta.
Sin embargo, el mandatario reconoció que el salario solidario todavía es una idea en construcción y que requiere estudios económicos y jurídicos para establecer su viabilidad.
Entre los principales interrogantes que deberán resolverse están el origen de los recursos, los mecanismos de distribución, los criterios para seleccionar a los beneficiarios y la sostenibilidad financiera del esquema en el largo plazo.
¿Qué pasaría con el aumento del salario mínimo para 2027?
Uno de los puntos que el presidente puso como condición para avanzar en la iniciativa es que el mecanismo no termine afectando los ingresos de quienes actualmente tienen un empleo formal.
De La Espriella insistió en que cualquier fórmula deberá garantizar los derechos salariales y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
“No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros. Ese es un límite que no estoy dispuesto a desconocer”, afirmó.
La propuesta se conoce precisamente cuando comenzó formalmente la concertación del salario mínimo para 2027 entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, una negociación que tendrá como objetivo definir el incremento que regirá a partir del próximo año.
El mandatario invitó a las cajas de compensación, los empresarios, los trabajadores y los expertos a participar en la discusión para determinar si existe una fórmula que permita ampliar la protección social sin generar efectos adversos sobre el mercado laboral.
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