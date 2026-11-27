El Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) aportará 800.000 euros para la estructuración integral de la Línea 4 del Metro de Bogotá, luego de la firma de un memorando de intención con la Embajada de Alemania y la Empresa Metro de Bogotá.
El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que los recursos hacen parte del respaldo internacional que ha recibido el proyecto y permitirán avanzar en los estudios necesarios para definir su desarrollo.
La Línea 4 está proyectada para conectar la calle 100 con la calle 235, a través de la Autopista Norte. Su estructuración integral tiene un costo estimado de $71.000 millones.
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“El Banco Mundial ha hecho un aporte también no reembolsable de 1,9 millones de dólares y ahora KfW, dentro de su programa de movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente, nos ha hecho un aporte de 800.000 euros”, señaló Narváez.
El gerente agregó que el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDES), ya garantizó el 50 % de los recursos requeridos para la estructuración.
Línea 4 iniciará fase de prefactibilidad, Distrito proyecta hasta 6 líneas
Con los recursos disponibles, la Empresa Metro de Bogotá prevé iniciar una contratación con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por $843,5 millones, correspondiente a la primera fase de prefactibilidad del proyecto.
Posteriormente, durante 2027, se adelantaría la fase de factibilidad con recursos de la Nación y del Distrito. De acuerdo con Narváez, esta etapa debería concluir durante el primer trimestre de 2028.
“Nos va a permitir iniciar una contratación con la FDN de $843,5 millones como la primera fase de prefactibilidad para que el próximo año, con los recursos de Nación y los recursos que aporta el Distrito, hacer la factibilidad”, explicó.
La Línea 4 hace parte de la planificación de una red de transporte metroferroviario para Bogotá. En ese contexto, Narváez destacó el trabajo que la Empresa Metro y la FDN han desarrollado durante más de 11 años para avanzar en la estructuración de las cuatro líneas proyectadas.
Adicionalmente, el durante su intervención en el 23° Congreso Nacional de infraestructura, el alcalde Carlos Fernando Galán reveló la visión del Metro según la cual se proyectan hasta 6 líneas en la capital del país, incluyendo una extensión hasta el Aeropuerto El Dorado y un corredor que iría por la Avenida Boyacá y tomaría la Autopista Sur.
Avances de las otras líneas del Metro de Bogotá
El gerente también entregó un balance de los demás proyectos de la red de la capital. Por ejemplo, la Línea 1 alcanza un avance del 85 % y mantiene como objetivo iniciar su operación comercial en marzo de 2028.
“Vamos en el 85 %, vamos bien, visualizamos el inicio de la operación comercial para marzo de 2028 y seguiremos cumpliendo los pasos”, recordó.
En cuanto a la Línea 2, la Empresa Metro espera recibir en febrero de 2027 las propuestas de los tres grupos participantes en el proceso. La Línea 3, por su parte, continúa en estructuración con la Financiera de Desarrollo Nacional.
Narváez señaló que la planeación de estos proyectos responde a una visión de movilidad para Bogotá hacia 2054, cuando se espera que las cuatro líneas estén en funcionamiento.