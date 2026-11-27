El Gobierno instaló formalmente la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para fijar el incremento del salario mínimo del año 2027 este viernes.
La negociación arranca en medio de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,1 %, la creación de 526.000 puestos de trabajo en el transcurso del presente año, la marcada reducción en la población ocupada que percibe un salario mínimo, el descenso en las tasas de desocupación e informalidad, y un bajo indicador de productividad.
Los reportes presentados por el DANE registran una transformación en la composición de los ingresos de los trabajadores. La población ocupada que percibe exactamente un salario mínimo sufrió un descenso, pasando de 2,34 millones de personas (10,1 % de los ocupados) a solo 1,13 millones (4,8 %).
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En contraste, la franja de ocupados con ingresos inferiores a un salario mínimo se incrementó significativamente, alcanzando 12,68 millones de personas (53,4 % de la población ocupada) frente a los 11,44 millones (49,3 %) registrados en el periodo anterior.
Sobre esta tendencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, advirtió que, al comparar las cifras con años previos, cuando 2,45 millones ganaban el básico, se evidencia cómo las decisiones salariales no fundamentadas en productividad pueden empujar a los trabajadores a la precarización y la informalidad.
Reducción del desempleo e informalidad impulsado por el sector público
Respecto a las cifras discutidas hoy, en materia de empleo, los indicadores mostraron variaciones positivas. La tasa de desempleo bajó del 9,3 % al 8,8 %, lo que representó una reducción de 89.000 personas desocupadas, al tiempo que la tasa de ocupación subió del 58,2 % al 58,7 %. En el segmento femenino, el desempleo descendió del 11,9 % al 11 % y la ocupación femenina se elevó al 47,4 %.
Por su parte, la proporción de informalidad laboral registró una leve caída, pasando del 55,7 % al 54,8 %. No obstante, al evaluar la generación de puestos de trabajo, Bedoya remarcó que el principal motor del empleo formal reportado por el DANE fue el sector público, el cual aportó 220.000 nuevos puestos de trabajo.
Los indicadores clave por ahora son la Productividad Total de los Factores (PTF), que tuvo una contribución de apenas 0,15 puntos porcentuales (pp) en el valor agregado de la economía, y una expectativa de inflación del 6,7 %, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República.
La comisión tripartita —integrada por los gremios empresariales (ANDI, Fenalco, Acopi, SAC, Asobancaria), las centrales obreras (CUT, CGT, CTC), las confederaciones de pensionados y el Gobierno Nacional— iniciará el intercambio formal de propuestas de incremento salarial una vez el DANE consolide los datos correspondientes a la inflación del mes de noviembre.
Gobierno muestra disposición de escucha
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, reiteró que la meta institucional es lograr un acuerdo que preserve el poder adquisitivo de los salarios sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni la generación de empleo formal.
“El Gobierno no llega a esta mesa con una cifra que imponer. Llega con la voluntad política de propiciar un acuerdo, con la responsabilidad de cuidar la economía y con el compromiso de defender la dignidad del trabajo”, sostuvo la jefa de la cartera laboral.
Así mismo, la mesa amplió sus espacios de escucha a sectores tradicionalmente no representados en las centrales sindicales, como trabajadoras del servicio doméstico, recicladores, campesinos, repartidores de plataformas digitales y mototaxistas.
Desde el sector empleador, Jorge Bedoya hizo un llamado vehemente a que la concertación se guíe por la evidencia técnica disponible y se mantenga al margen de pretensiones políticas o populistas.
“La decisión tiene que ser responsable y los parámetros son clarísimos: inflación y productividad. Hay que esperar el dato definitivo de inflación para avanzar con propuestas pegadas a las cifras, pensando en proteger e incrementar el empleo formal”, aseveró el líder gremial de la SAC.
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