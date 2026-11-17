En el tercer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) creció solo 0,5 % respecto al mismo periodo de 2025. Esto a pesar de que sectores como minas y canteras registraron una expansión del 7,8 %.
Los analistas proyectaban una desaceleración significativa del crecimiento. Bancolombia en particular anticipó un 1,8 % anual, desde 3,6 % del periodo anterior, el cual fue revisado al alza en 10 puntos básicos por el DANE.
Vale la pena recordar que en el primer semestre la economía se ha expandido un 2,9 % según las cifras oficiales del DANE.
Minería al alza frente a la caída agrícola e industrial
Recibe nuestro boletín en tu correo
Desde el enfoque de la producción, el comportamiento por sectores económicos reflejó severas divergencias.
El informe del DANE detalla que el crecimiento anual en el valor agregado bruto se concentró en unos pocos rubros, mientras que importantes motores de la producción sufrieron números rojos.
Mientras que explotación de minas y canteras lideró el crecimiento sectorial con un aumento anual del 7,8 % (aportando 0,3 puntos porcentuales a la variación anual) gracias a la extracción de minerales metalíferos, como oro y plata, y por la extracción de carbón de piedra, la producción de petróleo crudo y gas natural retrocedió un 2,9 %.
Por su parte, administración pública, defensa, educación y salud registró una expansión del 1,6 % anual, mientras que actividades artísticas, de entretenimiento y recreación creció un 5,2 % y suministro de electricidad, gas y agua avanzó un 3,9 %.
En contraste, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró el impacto más severo del trimestre al contraerse un 6,7 % anual (restando 0,8 pp al valor agregado bruto) por cuenta del desplome de actividades como pesca y la contracción productiva en cultivos agrícolas transitorios y permanentes, incluidos el café y el arroz. La ganadería fue la excepción positiva dentro del gremio al crecer un 1,6 %.
Del mismo modo, los sectores de información y comunicaciones, industrias manufactureras y actividades financieras y de seguros mostraronvariaciones negativas del 2,9 %, el 1,2 % y el 0,8 % anual, respectivamente.
En cuanto a la construcción, el sector cerró con una modesta variación anual del 0,6 %, exhibiendo una profunda dualidad: las obras civiles e ingeniería civil aumentaron un 9,6 %, mientras que la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales retrocedió un 4,3 %.
Consumo privado se mantiene sólido
Desde el enfoque de la demanda, las cifras oficiales señalan que el gasto en consumo final aumentó un 2,1 % anual, en tanto que la formación bruta de capital avanzó un 4,6 % (con un crecimiento del 2,1 % en formación bruta de capital fijo).
Al analizar el gasto de los hogares, los reportes del DANE concluyen que el consumo privado creció un 1,7 % anual, sosteniéndose gracias a la compra de bienes durables —donde la adquisición de vehículos se elevó un 12,4 % anual— y la demanda de recreación.
No obstante, presiones como la caída de las remesas en pesos (-21,6 % anual en el trimestre) y el incremento de la tasa de desempleo nacional al 8,7 % en septiembre comenzaron a limitar el poder adquisitivo familiar.
Por su parte, el consumo del gobierno general mostró un aumento anual del 4,2 %. Sin embargo, al observar la serie desestacionalizada trimestral, el gasto público se contrajo un 2,6 %, en concordancia con el menor ritmo de ejecución presupuestal anticipado por los analistas ante un marco de mayor restricción fiscal.
El frente externo representó el mayor obstáculo para el PIB. Las exportaciones en volumen se contrajeron un 1,8 % anual, afectadas por menores despachos de petróleo (-4,4 % en toneladas) y el impacto de la apreciación del peso sobre la competitividad del sector exportador no tradicional.
En contraste, las importaciones en volumen aumentaron un 9,8 % anual, jalonadas por la apreciación cambiaria y la demanda de bienes de capital e insumos industriales. Con ello, las exportaciones netas le restaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento del trimestre.
Finalmente, al examinar la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la actividad económica cayó en terreno negativo al registrar una contracción del 0,8 % trimestral frente al segundo trimestre de 2026.
Con estos resultados, el crecimiento acumulado de la economía colombiana en los primeros nueve meses del año se situó en el 2,1 % anual.
—