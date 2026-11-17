Al término de una visita oficial de 10 a la capital colombiana, la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una evaluación preliminar sobre el rumbo de la economía nacional.
De acuerdo con las declaraciones de la misión técnica, la propuesta de Ley de rescate económico impulsada por el gobierno representa un paso fundamental en la dirección correcta para restablecer la disciplina fiscal, devolver la credibilidad a las políticas públicas, recuperar la confianza de los inversionistas y sentar las bases de un crecimiento económico sólido, sostenible y liderado por el sector privado.
El diagnóstico del organismo multilateral surge tras las reuniones mantenidas en Bogotá entre el 3 y el 13 de noviembre de 2026 por el equipo encabezado por el jefe de la misión para Colombia, Ding Ding, dando continuidad a la visita previa del subdirector gerente Nigel Clarke.
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Las conclusiones preliminares resaltan la urgencia de avanzar en reformas estructurales profundas en un entorno marcado por importantes retos macroeconómicos.
El FMI subrayó que Colombia cuenta con una trayectoria consolidada de resiliencia económica, cimentada en instituciones sólidas, la independencia del Banco de la República, un esquema de tipo de cambio flexible y un sistema financiero con probada capacidad de absorción.
E indicó que esta base institucional resulta determinante en la coyuntura actual, donde el país enfrenta desequilibrios macroeconómicos y de política heredados, caracterizados por un nivel elevado de deuda pública, elevadas necesidades de financiamiento y compromisos de gasto rígidos, según el comunicado.
A este panorama fiscal restrictivo se sumó el impacto del terremoto registrado en agosto de 2026. La emergencia generó demandas extraordinarias de gasto en reconstrucción e infraestructura en un momento en que los márgenes y amortiguadores fiscales de la nación se encontraban ya sumamente limitados.
Ante este escenario, la administración De la Espriella ha presentado ante el Congreso la propuesta de Ley de rescate económico.
Para el equipo técnico del FMI, existe una coincidencia plena en que mejorar decididamente las finanzas públicas y restaurar la transparencia fiscal constituye la prioridad económica más urgente del país.
El organismo destacó que el proyecto de ley establece un paquete integral orientado a racionalizar el gasto público y reducir las inflexibilidades presupuestarias. También resaltó que mejorará la eficiencia y progresividad del sistema tributario, garantizando una recaudación más equitativa.
También anotó que la magnitud del ajuste propuesto proporciona una base sólida para estabilizar la trayectoria de la deuda pública. Así mismo, refirió que la iniciativa incorpora medidas directas para estimular la inversión privada y la generación de empleo, salvaguardando al mismo tiempo los rubros de gasto social destinados a proteger a las poblaciones más vulnerables.
El FMI enfatizó que lograr un consenso político amplio para asegurar la aprobación oportuna de este paquete equilibrado en el Congreso será determinante para afianzar la credibilidad y durabilidad de las reformas.
Además, el organismo advirtió que la ausencia de un ajuste fiscal oportuno y suficiente deterioraría la confianza de los mercados, elevaría los costos de endeudamiento para el país y podría forzar un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con severas secuelas económicas y sociales.
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