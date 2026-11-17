Una de las modificaciones más importantes dentro del Plan de Desarrollo del Gobierno se centra en los mecanismos que se utilizan para la entrega de subsidios en Colombia.
De acuerdo con el documento, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social buscará fortalecer la protección de ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Esto implica que la entrega de subsidios en Colombia impulsará la creación del Programa Colombia, mecanismo mediante el cual se unificarán los programas de transferencias monetarias administrados por la entidad, organizándolos en tres líneas.
Así se redistribuiría el pago de los subsidios en Colombia
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Se mantendrá Colombia Mayor, para personas mayores; Familias Colombia, para hogares pobres y vulnerables, incluidos aquellos con personas con discapacidad; y Colombia Joven, para la protección social y la inclusión económica de los jóvenes.
“Esta integración garantizará una transición ordenada de los beneficiarios actuales, respetando los mecanismos de financiación y protección económica previstos para las personas mayores”, dicen las bases del Plan de Desarrollo.
Adicionalmente, el programa que modifica la entrega de subsidios en Colombia tendrá al hogar como unidad de intervención y promoverá “corresponsabilidades recíprocas y diferenciadas según el curso de vida, vinculadas con salud preventiva, permanencia escolar, formación laboral, cuidado y generación de ingresos”.
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Un punto importante es que, para las personas mayores y con discapacidad, “estas corresponsabilidades facilitarán el acceso a servicios sin condicionar la garantía del ingreso”.