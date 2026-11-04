Subsidios en Colombia ya se pueden transferir por Bre-B; Colsubsidio habilitó pagos inmediatos

Los afiliados de Colsubsidio que reciben la cuota monetaria podrán transferir estos recursos directamente a una cuenta financiera a su nombre mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.
La nueva funcionalidad estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio y es resultado de una alianza tecnológica entre la caja de compensación y Redeban.
La alternativa permitirá que los beneficiarios utilicen los recursos junto con sus demás ingresos para realizar pagos o transferencias, sin depender exclusivamente de los mecanismos tradicionales de uso del subsidio.
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A septiembre de 2026, Colsubsidio tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. En ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones. Estos recursos contribuyen a cubrir gastos cotidianos como alimentación, educación y cuidado de las familias.
Al incorporar estos recursos a sus cuentas, los afiliados podrán generar un registro de sus transacciones. Dependiendo de los criterios de cada entidad bancaria, ese historial podría ser tenido en cuenta en la evaluación de su perfil crediticio.
“La alianza con Redeban es un ejemplo de cómo aprovechamos la innovación y las capacidades digitales para simplificar procesos, ampliar las alternativas disponibles y poner la tecnología al servicio de las personas. Nuestro propósito es que cada avance tecnológico se traduzca en oportunidades concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y al cierre de brechas sociales”, aseguró Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio.
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Cómo transferir la cuota monetaria por Bre-B
En esta alianza,Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
“Desde Redeban aportamos la infraestructura y las capacidades de integración que hacen posible esta conexión, para que las personas puedan disponer de sus recursos de una manera más sencilla, rápida y segura, utilizando herramientas digitales que ya hacen parte de su día a día”, afirmó Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban.
Para utilizar esta alternativa, el afiliado debe tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre.
Desde la aplicación debe seleccionar la opción “retirar saldo”, elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave asociada a la cuenta financiera en la que desea recibir el dinero.
Una vez validada la titularidad, Redeban enruta y procesa la transferencia, y los recursos se abonan de forma inmediata en la cuenta financiera correspondiente.