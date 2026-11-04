ISA reportó aumento del 8 % en sus ingresos operacionales al tercer trimestre de 2026

ISA presentó sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, periodo en el que registró una utilidad neta de $1,8 billones. Esta cifra representó una disminución del 3 % frente a la obtenida durante el mismo periodo de 2025, debido principalmente al efecto de la apreciación del peso colombiano frente a las monedas de los países en los que opera.
La compañía explicó que el comportamiento de las tasas de cambio afectó la conversión de sus resultados financieros. Sin este efecto, la utilidad neta habría aumentado un 5 % en comparación con el año anterior.
Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos operacionales de ISA sumaron $12,4 billones, mientras que el Ebitda alcanzó los $7,1 billones. Ambos indicadores presentaron un crecimiento del 8 % frente a los primeros nueve meses de 2025. No obstante, al excluir el impacto cambiario, los incrementos habrían sido del 16 % en ingresos operacionales y del 17 % en Ebitda.
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Al cierre de septiembre, el retorno sobre el patrimonio promedio (ROAE) se ubicó en 13,5 %. Por su parte, las inversiones acumuladas llegaron a $5,2 billones, lo que representó un aumento del 19 % frente al mismo periodo del año anterior. De este total, $2,1 billones fueron ejecutados durante el tercer trimestre.
Inversiones y nuevos proyectos en los negocios de ISA
En materia de expansión, ISA reportó adjudicaciones y transacciones por US$2.708 millones, equivalentes a cerca de $9,5 billones, en sus operaciones de transmisión de energía y concesiones viales.
Entre los principales movimientos se destacó la consolidación del 100 % de IE Madeira, una infraestructura de transmisión eléctrica ubicada en Brasil, con una extensión de 2.385 kilómetros y tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC).
En Colombia, la compañía puso en operación tres proyectos de transmisión de energía, que representaron inversiones por US$29,6 millones. Entretanto, en Brasil incorporó 13 iniciativas de refuerzo, modernización y conexión eléctrica, con recursos destinados por US$81 millones.
En el segmento de concesiones viales también se registraron avances. En Chile, Ruta de los Lagos inició la operación del corredor entre Río Bueno y Puerto Montt, mientras que Ruta del Maipo concluyó las obras del sistema de cobro electrónico sin barreras en el Acceso Sur a Santiago.