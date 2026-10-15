Relevante | Ecopetrol busca cambios en ISA: propone renovar toda la Junta y simplificar elección del presidente

Interconexión Eléctrica (ISA) tendrá una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el próximo 28 de octubre y en ella se discutirán cambios en la manera como se elige el presidente de esta filial de Ecopetrol (que posee el 51,41 %) y en la composición de la Junta Directiva.
La petrolera colombiana presentó el proyecto de reforma a los estatutos de su empresa de energía, que será el eje central de la reunión de inversionistas.
La propuesta, destacó Ecopetrol, “busca preservar la continuidad institucional de ISA, al tiempo que permite a la Asamblea General de Accionistas decidir sobre la integración de la Junta Directiva y a esta conducir el proceso de selección del presidente de la sociedad”.
En términos simples, lo que busca Ecopetrol es que la permanencia de miembros del período anterior sea “un criterio orientador”, al tiempo que ajusta “la distribución de tareas en la selección del presidente”.
El primero de estos ajustes propuestos tiene que ver con la posibilidad de que se pueda reemplazar en su integridad la Junta Directiva. Es decir, se busca eliminar la obligación para incluir en la plancha de la Junta Directiva tres nombres que ya hicieran parte del Directorio en el periodo anterior.
Con la iniciativa, “la referencia a tres miembros del período anterior, incluidos dos independientes, deja de operar como condición de conformación o validez de la plancha”, y se protege “la competencia de la Asamblea para elegir otra integración o renovar totalmente el órgano”. Esto mismo ya había pasado en la petrolera, que también eliminó este requisito de mantener tres sillas del periodo anterior.
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Elección de presidente de ISA sin headhunter
Una vez elevada la propuesta para dar vía libre a la renovación de toda la Junta Directiva, la otra gestión que Ecopetrol busca que sea aprobada tiene que ser con la elección del o la presidente de ISA.
En este sentido, se busca que el líder de la compañía energética sea elegido por la Junta Directiva, a través de un proceso de selección planeado y gestionado por este mismo órgano colectivo, y podrá “contar con el apoyo del Comité de Talento organizacional o a quien esta designe”.
Y se aclara que en el proceso el Directorio “podrá contar” con la asesoría de una empresa especializada en selección y contratación de ejecutivos (headhunter).
Como justificación, la iniciativa de Ecopetrol destaca que “la Junta asume la planeación y gestión del proceso de selección, en concordancia con su responsabilidad de nombrar al presidente”.
Y añade: “El Comité podrá conservar una función de apoyo y la asesoría de una firma especializada pasa a ser facultativa, según las necesidades del proceso”.
Sin embargo, se aclara que no se elimina el proceso de selección ni los criterios que ya están establecidos y “su ejercicio debe acompañarse de una evaluación sustentada de los candidatos y de la documentación de las razones del nombramiento, incluyendo la decisión sobre la conveniencia del asesor externo”.
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