Seis organizaciones de territorios afectados por el conflicto llevaron sus chocolates a ChocoShow 2026. La nueva edición de la feria que pone en el centro del escenario al cacao se desarrolla en Corferias, en Bogotá, hasta este domingo 29 de noviembre.
Puntualmente, se trata de empresas de productores provenientes de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Las seis cuentan con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Las marcas están ubicadas en el primer piso del pabellón 6, stand 513-E, donde los visitantes podrán encontrar chocolates de mesa, chocolatinas con altas concentraciones de cacao y granos finos de sabor y aroma.
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“Detrás de cada producto hay familias que han decidido construir un futuro distinto para sus territorios. El cacao representa esa decisión de transformar sus economías, recuperar oportunidades y demostrar que sí es posible vivir de actividades legales y sostenibles. Cuando un consumidor elige estos chocolates, también está reconociendo el esfuerzo de quienes le apuestan a la paz desde el territorio”, destacó Cindy Palma, directora de la ART.
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Las empresas protagonistas
Los proyectos de cacao acompañados por el Gobierno nacional suman 18 iniciativas, que benefician a 2.776 familias, de las cuales 1.122 son mujeres.
En esta oportunidad, se encuentran en ChocoShow las siguientes organizaciones:
- Chocoamazonic, de El Doncello, Caquetá: chocolate de mesa amargo y chocolatinas con 70 % y 90 % de cacao.
- Musu Pakarii, de Puerto Guzmán, Putumayo: chocolate de mesa amargo y chocolatinas con 70 % y 90 % de cacao.
- Cacao Vivo, de Cumaribo, Vichada: chocolate de mesa.
- Dinka, de Tumaco, Nariño: grano seco de cacao fino de sabor y aroma.
- Serranito, de Santa Rosa del Sur, Bolívar: chocolate de mesa en diferentes presentaciones.
- Atavikafé, de Santa Marta, Magdalena: chocolate oscuro con 35 %, 70 % y 100 % de cacao.