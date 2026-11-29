Ecopetrol completó una colocación internacional de bonos por US$2.000 millones, en la que se recibieron órdenes por casi US$7.000 millones. Según explicó el Gobierno Nacional, la demanda fue 3,5 veces superior a la oferta, logrando así el nivel más alto en sus emisiones en los últimos cinco años.
Los títulos emitidos en esta operación, que contó con el aval del Ministerio de Hacienda, tienen vencimiento en 2034 y ofrecen una tasa de interés anual de 7,875 %. En ella participaron más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina, un respaldo que le dio alcance global.
De acuerdo con el Ejecutivo, los recursos obtenidos tienen dos destinos con miras a reducir la concentración de pagos en el corto plazo, disminuir el riesgo de tener que conseguir muchos recursos al mismo tiempo y conservar caja para seguir operando.
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El primero es recoger por anticipado US$810 millones de unos bonos que la petrolera estatal emitió en 2023, que vencían en 2029 y pagaban un interés superior al 8 %. De esta manera, la empresa reemplaza esos bonos que pagaban 8,6 % por otros que ahora pagarán cerca del 7,8 %.
El segundo es sustituir por completo la financiación de corto plazo que se usó para adquirir la participación de Ecopetrol en la empresa brasileña Brava Energía. Así, esta emisión reemplaza obligaciones que ya tenía sin aumentar el nivel de las mismas.
El Gobierno también enfatizó la importancia que tiene esta operación para las finanzas públicas.
“La Nación es dueña de cerca del 88 % de Ecopetrol. Cuando la empresa consigue recursos en mejores condiciones y ordena sus compromisos, le queda más espacio para invertir y para generar las utilidades que, a través de los dividendos que genera, llegan a las finanzas públicas”, destacó.
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