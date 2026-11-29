La cadena de tiendas de conveniencia OXXO prepara una nueva etapa de crecimiento en Colombia. Después de alcanzar las 700 tiendas en el país durante 2026, la compañía proyecta aumentar su velocidad de expansión y pasar de inaugurar un establecimiento cada tres días a abrir uno cada dos días en 2027. La estrategia estará acompañada de nuevos servicios, fortalecimiento de su oferta comercial y generación de empleo.
Así lo explicó Andrés Morales, director general de OXXO en Colombia, en entrevista con Valora Analitik, en la que entregó un balance de los resultados de la compañía durante 2026, detalló sus planes de crecimiento y habló sobre las oportunidades que identifica en el mercado colombiano.
El directivo calificó el año como positivo para la operación, tanto por la apertura de nuevos establecimientos como por el comportamiento de las tiendas que ya estaban en funcionamiento.
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Según explicó, el crecimiento de la compañía estuvo impulsado por dos factores: la expansión de su red comercial y el aumento de las ventas en los puntos existentes.
Durante 2026, OXXO estuvo cerca de alcanzar las 700 tiendas en Colombia, un hito que representa un avance en su estrategia de posicionamiento en el mercado nacional.
La compañía proyectó cerrar el año con cerca de 120 aperturas, aunque Morales señaló que todavía podrían sumarse algunos establecimientos adicionales durante diciembre.
El crecimiento también se refleja en los ingresos. La empresa estima que su facturación total en 2026 se ubicará entre 1,7 billones, lo que significaría un incremento cercano al 20 % frente a 2025. Sin embargo, el resultado no responde exclusivamente a la incorporación de nuevas tiendas.
De acuerdo con Morales, los establecimientos que llevan más tiempo operando también registran avances de dos dígitos en sus ventas, con incrementos aproximados de entre 10 % y 11 % frente al año anterior.
A esto se suma el comportamiento del tráfico de consumidores. Las visitas y la frecuencia de compra en los puntos de venta aumentaron a tasas superiores al 15 %, mientras que Colombia se convirtió en el país, entre los mercados donde opera la marca, con el mayor promedio de visitas por tienda. La compañía calcula que cada establecimiento recibe alrededor de 19.000 clientes en promedio y que toda su operación supera los 12 millones de visitas mensuales.
Estas cifras, según el directivo, muestran una mayor conexión de los consumidores con el formato de tiendas de proximidad.
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OXXO ampliará su presencia en Colombia y proyecta miles de tiendas
Uno de los principales anuncios de la compañía está relacionado con el ritmo de expansión que tendrá durante 2027. Actualmente, OXXO cuenta con la capacidad operativa para inaugurar un establecimiento cada tres días, una velocidad que espera incrementar durante el próximo año.
Morales anticipó que la meta es llegar a una apertura cada dos días, lo que implicaría acelerar el despliegue de la marca en distintas regiones del país.
El directivo explicó que durante los últimos meses la compañía ha trabajado en fortalecer sus capacidades operativas y logísticas para respaldar ese crecimiento.
La intención es contar con la infraestructura necesaria para atender un mayor número de establecimientos sin descuidar el funcionamiento de los puntos que ya están abiertos.
Aunque la empresa no estableció una cifra definitiva de tiendas que espera alcanzar en Colombia, considera que el mercado todavía tiene espacio para incorporar cientos de establecimientos adicionales y, a largo plazo, llegar a operar miles de locales.
Como referencia, Morales mencionó el caso de México, donde OXXO tiene una red cercana a las 24.000 tiendas. En ese mercado, la compañía tardó más de 47 años en alcanzar esa dimensión, pero actualmente inaugura más de 1.000 establecimientos al año.
La operación colombiana todavía está lejos de ese volumen, aunque la compañía considera que existen oportunidades para ampliar su presencia. El crecimiento, explicó el directivo, dependerá principalmente de la respuesta de los consumidores y del desempeño comercial de cada nuevo punto.
En ese sentido, la estrategia no consiste únicamente en abrir establecimientos a mayor velocidad. OXXO también busca garantizar que cada tienda tenga un desempeño adecuado, genere valor en su entorno y responda a las necesidades de las comunidades donde opera.
La compañía considera que la aceptación de los consumidores, el aumento de las ventas y la frecuencia de visitas serán los principales indicadores para determinar dónde y cuándo abrir nuevos establecimientos.
Cartagena, uno de los nuevos mercados de expansión de OXXO
Dentro de los movimientos recientes de la compañía se encuentra su llegada a Cartagena, donde inauguró sus primeras cinco tiendas durante las últimas semanas de 2026.
Para Morales, esta apertura representa un paso importante en la estrategia de expansión regional, debido a que la capital de Bolívar era una de las ciudades a las que todavía no había llegado la marca.
El directivo señaló que los primeros resultados de los establecimientos han sido favorables y que existe una expectativa positiva frente al potencial comercial de la ciudad.
Además de las nuevas aperturas, OXXO continuará explorando formatos y alternativas comerciales que permitan adaptar su propuesta de valor a las características de cada mercado.
En el último trimestre del año, la empresa también concentra parte de sus esfuerzos en la temporada de Navidad, con una oferta de productos que incluye referencias especiales de sus proveedores, como panetones, galletas y otros artículos propios de esta época.
Pagos de servicios públicos y corresponsalía bancaria: así amplía OXXO sus servicios
La expansión de OXXO no se limita al número de tiendas. La compañía también está trabajando en convertir sus establecimientos en puntos de acceso a diferentes servicios cotidianos, aprovechando su cobertura territorial y sus horarios de funcionamiento.
Uno de los avances implementados durante 2026 fue la integración de un sistema de pagos en la totalidad de sus tiendas. A través de sus puntos de venta, los usuarios pueden realizar transacciones relacionadas con cerca de 2.000 servicios y facturas diferentes.
La oferta incluye pagos de servicios públicos como agua, energía y telefonía celular, además de obligaciones de distintas empresas privadas y entidades territoriales.
Esta alternativa busca facilitar los pagos a personas que, por sus horarios laborales, actividades académicas o distancia frente a otros puntos de atención, tienen dificultades para realizar este tipo de trámites durante el día.
Según explicó Morales, los clientes pueden acercarse a una tienda OXXO para pagar facturas pendientes o que todavía se encuentran dentro de su fecha límite, lo que convierte a los establecimientos en una alternativa adicional frente a los canales tradicionales.
Otro de los servicios que la empresa extendió a toda su red durante 2026 fue la corresponsalía bancaria. Mediante esta integración, los clientes pueden realizar depósitos y retiros de efectivo de 14 entidades financieras, entre bancos y billeteras digitales.
El servicio está disponible entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., un horario que busca ofrecer una alternativa frente a las restricciones de atención de algunos canales financieros.
La iniciativa también responde a factores como la cercanía y la disponibilidad de puntos de atención. En lugar de desplazarse hasta una sucursal o buscar un cajero automático de su entidad financiera, los usuarios pueden realizar determinadas operaciones directamente en las tiendas de la cadena.
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Alimentos, café y nuevos productos: la apuesta comercial de OXXO
La innovación en su portafolio también forma parte de los planes de la compañía. Morales explicó que OXXO busca posicionarse como un espacio para el lanzamiento de productos de diferentes marcas, así como para la comercialización de promociones, combos y nuevas referencias.
Uno de los segmentos a los que la empresa está destinando mayores esfuerzos es el de alimentos y bebidas, con una oferta que pretende atender diferentes momentos del día. La propuesta contempla alternativas para el desayuno, opciones de comida durante la tarde y productos que los consumidores pueden adquirir durante sus recorridos cotidianos.
Dentro de esta categoría se encuentra el café Andatti, una marca propia de la compañía que, según el directivo, utiliza café 100 % colombiano. También se incluyen productos preparados y opciones que permiten personalizar algunos alimentos mediante diferentes ingredientes y complementos.
La intención es que las tiendas no funcionen exclusivamente como establecimientos de compra rápida, sino que también se conviertan en lugares donde los consumidores puedan encontrar alimentos y bebidas durante diferentes horarios.
Esta estrategia está relacionada con el modelo de proximidad que maneja la compañía, basado en ofrecer productos y servicios cerca de los lugares donde viven, trabajan o estudian sus clientes.
OXXO generó más de 1.000 empleos en Colombia durante 2026
El crecimiento de la red comercial también tiene efectos sobre la generación de empleo. De acuerdo con las cifras entregadas por Morales, OXXO cuenta actualmente con más de 5.400 colaboradores en Colombia.
Durante 2026, la compañía generó más de 1.000 nuevos puestos de trabajo y promovió a cerca de 650 trabajadores dentro de su estructura organizacional.
El directivo explicó que cada tienda nueva requiere, en promedio, entre seis y ocho empleos directos, aunque la cifra puede variar de acuerdo con las necesidades operativas de cada establecimiento.
Con el aumento de las aperturas proyectadas para 2027, la empresa espera mantener su capacidad de contratación y ampliar las oportunidades laborales en las ciudades donde llegue.
Uno de los aspectos que destacó Morales es la posibilidad de que las tiendas se conviertan en una puerta de entrada al mercado laboral formal, especialmente para personas que buscan su primera experiencia de trabajo.
La compañía cuenta con una estructura interna de desarrollo que permite a los trabajadores comenzar como auxiliares y avanzar hacia cargos de mayor responsabilidad, como encargados y líderes de tienda.
Estos últimos tienen funciones similares a las de un gerente de establecimiento y representan una de las posiciones que deben cubrirse cada vez que la empresa amplía su operación.Para fortalecer estos procesos, OXXO trabaja con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), participa en ferias de empleo y mantiene vínculos con cajas de compensación.
De esta manera, la empresa busca combinar su estrategia de expansión con la formación y promoción de sus colaboradores.