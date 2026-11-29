El precio de los medicamentos es una preocupación constante para millones de hogares colombianos. Cuando una persona necesita mantener un tratamiento, conseguir el producto formulado y encontrarlo a un costo que pueda asumir puede marcar la diferencia entre continuar o interrumpirlo. Por eso, las droguerías que ofrecen alternativas de menor precio han ganado espacio en un mercado donde los pacientes buscan opciones para cuidar su salud sin comprometer tanto el bolsillo.
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En ese escenario, una cadena de origen mexicano prepara una de sus mayores apuestas de crecimiento en Colombia. Droguerías del Dr. Simi proyecta abrir más de 500 establecimientos entre 2027 y 2028, con una inversión superior a los $77.000 millones y la posibilidad de incorporar a inversionistas colombianos mediante franquicias.
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Hugo Silva, gerente general de Dr. Simi, habló en entrevista exclusiva con Valora Analitik sobre los planes de expansión, el papel de los medicamentos genéricos, la llegada de nuevos franquiciados y las oportunidades que ve la empresa en medio de las dificultades que enfrentan algunos pacientes para recibir sus tratamientos a través del sistema de salud.
La apuesta no se limita a abrir locales. La compañía también busca ampliar su presencia en municipios intermedios, generar empleo y fortalecer sus compras a proveedores nacionales.
Dr. Simi proyecta abrir más de 500 droguerías en Colombia
La historia de Dr. Simi en Colombia comenzó antes de su actual etapa de expansión. Según explicó Silva, la compañía ingresó por primera vez al país en 2008 y abrió algunos establecimientos, pero encontró dificultades para continuar creciendo debido a una regulación que restringía la apertura de locales a determinadas distancias de otros establecimientos: “Nos fuimos de Colombia por esa razón, pero con las ganas de volver en cuanto pudiéramos”, recordó el directivo.
La empresa retomó su operación en 2024 y actualmente cuenta con 85 droguerías distribuidas en 22 municipios de 12 departamentos. Su objetivo es ampliar esa cobertura y acercarse a poblaciones que, por su tamaño, representan oportunidades para el negocio: “Lo que hemos buscado primero es poder estar cada vez más cercano a los colombianos. Eso implica priorizar aquellos municipios que tienen más de 100.000 habitantes y ojalá poder poner una droguería por cada 50.000 habitantes de los municipios”, explicó Silva.
El plan contempla abrir un poco más de 300 droguerías durante 2027 y otras 200 en 2028. En conjunto, la proyección equivale a más de 500 nuevos establecimientos en dos años. Dr. Simi contempla que su red pueda alcanzar hasta 559 puntos de venta con este proceso de expansión.
Para avanzar en ese objetivo, la compañía proyecta una inversión de $77.270 millones durante 2027, recursos que estarán destinados a la adecuación de locales, el pago de salarios y las compras a proveedores. Silva aclaró que el ritmo de crecimiento dependerá de las condiciones del mercado y de la regulación, aunque aseguró que la decisión de permanecer en el país ya está tomada: “La decisión de invertir en Colombia está tomada, por tanto, vamos a seguir invirtiendo”, afirmó.
La empresa plantea una estrategia de largo plazo. El gerente señaló que no evalúan su permanencia a partir de los resultados de un solo año, sino con una perspectiva de cinco años. Como referencia, mencionó la trayectoria de la compañía en otros mercados latinoamericanos: 29 años de operación en México y 20 años en Chile.
El crecimiento de la cadena también tendría efectos sobre el empleo y la relación con la industria farmacéutica local. Silva aseguró que actualmente la operación genera alrededor de 450 puestos de trabajo directos y que la meta de expansión podría permitir la creación de al menos 2.000 empleos adicionales.
En cuanto a la cadena de abastecimiento, Silva señaló que trabajan con cerca de 98 proveedores colombianos, entre fabricantes e importadores que comercializan sus productos en el país. La compañía también reporta una red de más de 118 proveedores y señala que cerca del 90 % de sus compras se realizan directamente a laboratorios y proveedores nacionales.
El gerente agregó que la mayoría de los medicamentos y suplementos comercializados por la cadena son fabricados en Colombia bajo las normas nacionales, y aseguró que la empresa prácticamente no importa productos para su operación local.
La inversión acumulada de Dr. Simi en el país supera los $60.000 millones. De ese monto, la compañía reporta $48.000 millones provenientes de recursos propios y $12.200 millones aportados por franquiciatarios.
Una parte importante de la expansión podría apoyarse en el modelo de franquicias. Silva explicó que la operación actual combina establecimientos propios y franquiciados, y que la empresa quiere ampliar la participación de inversionistas colombianos a partir de 2027: “En este momento estamos interesados precisamente para el 2027 en buscar franquiciados colombianos que nos permitan crecer mucho más”, indicó.
El directivo señaló que la compañía ya trabaja con inversionistas que conocían el modelo de negocio en México y Chile. También mencionó que actualmente hay un colombiano que invierte en la operación local y que conoció la marca durante su experiencia en Chile.
Medicamentos genéricos: qué hay detrás de la apuesta de Dr. Simi
Uno de los principales elementos del modelo de Dr. Simi es la comercialización de medicamentos genéricos. Se trata de productos que contienen el mismo principio activo que un medicamento de referencia y que deben cumplir los requisitos sanitarios correspondientes para obtener su registro y comercializarse.
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En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la autoridad encargada de evaluar y otorgar los registros sanitarios. Esto significa que un medicamento genérico autorizado debe cumplir las condiciones exigidas por la regulación para su comercialización.
Silva sostuvo que todavía existen prevenciones entre algunos consumidores frente a estos productos, en parte por la percepción de que un medicamento de marca necesariamente ofrece mejores resultados: “El medicamento genérico es un medicamento seguro, un medicamento de calidad, por eso es autorizado por las autoridades colombianas. En el caso de Colombia, tienen los registros del Invima”, explicó.
El directivo agregó que, cuando vencen las patentes de determinados medicamentos, pueden ingresar nuevos fabricantes y ofrecer productos con el mismo principio activo. Según su explicación, la diferencia de precio no significa necesariamente una diferencia en la calidad, pues el cumplimiento de las normas sanitarias es el criterio que debe tenerse en cuenta.
También destacó el papel de la industria farmacéutica nacional. Silva aseguró que Colombia tiene laboratorios con capacidad para producir medicamentos genéricos y que algunos incluso fabrican productos para marcas reconocidas: “Esa es la mejor muestra de que un producto de calidad no pasa si es de marca o es genérico. Es cumplir con la normativa vigente”, afirmó.
La compañía sostiene que su modelo permite trasladar parte de las eficiencias operativas a los consumidores. Silva indicó que la empresa maneja un esquema de precio único para medicamentos que tienen el mismo principio activo, concentración y presentación, sin que el valor dependa del laboratorio fabricante. En otras palabras, bajo ese modelo, dos productos que cumplan esas características se comercializan al mismo precio en sus locales.
La compañía atribuye esa política a las economías de escala: al comprar y operar a mayor volumen, busca reducir costos y trasladar parte de esas eficiencias al precio final.
El directivo también se refirió a la regulación de precios de medicamentos en Colombia. Aseguró que la empresa cumple las disposiciones vigentes y que su modelo está acostumbrado a trabajar con márgenes ajustados: “Nuestra prioridad es que, por una parte, no falten los medicamentos para el paciente y, por otra, llegar al menor precio posible”, señaló.
Problemas en la entrega de medicamentos en Colombia
La expansión de la cadena también ocurre en un momento en que pacientes de distintas EPS han manifestado dificultades para recibir medicamentos completos o dentro de los tiempos que requieren sus tratamientos. Consultado por el impacto de esa situación en la llegada de clientes a sus establecimientos, Silva reconoció que algunas personas están acudiendo a sus droguerías porque no han recibido los productos formulados por sus aseguradoras.
“Sí tenemos personas que están llegando a los locales porque hay medicamentos que debieran entregárseles y no se les están entregando, o no se les están entregando completos, o no se les está entregando la cantidad que necesitan”, afirmó.
El gerente sostuvo que la compañía busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan conseguir un medicamento y continuar un tratamiento. En ese sentido, describió su papel como un complemento, no como un reemplazo del sistema de salud. Silva advirtió que la falta de medicamentos puede llevar a que algunas personas interrumpan sus tratamientos, con consecuencias para su salud y costos adicionales tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.
La empresa considera que su cobertura y capacidad logística pueden contribuir a que algunos productos estén disponibles a precios que los consumidores puedan asumir. Sin embargo, la compra en una droguería privada no sustituye las obligaciones de las EPS y de los gestores farmacéuticos frente a la entrega de los medicamentos que deben garantizar a sus afiliados.
¿Dr. Simi podría tener alianzas con EPS?
La posibilidad de participar en la distribución de medicamentos financiados por el sistema de salud también fue abordada durante la entrevista. Silva aseguró que la empresa está dispuesta a conversar con actores públicos y privados, siempre que cualquier acuerdo se ajuste a las normas vigentes: “Estamos abiertos siempre a sumar a todos los actores del sistema público y del sistema privado. Obviamente, todo dentro de las reglas y la normativa vigente”, manifestó.
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El directivo sostuvo que Dr. Simi cuenta con capacidad logística, abastecimiento y cobertura para contribuir a que los medicamentos lleguen a los pacientes. Sin embargo, aclaró que, por ahora, no existe una negociación abierta con EPS: “Por el momento no hay ninguna conversación abierta y cuando hay algo concreto se los podremos contar”, puntualizó.