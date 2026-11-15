Un restaurante colombiano llevó su modelo de gastronomía y entretenimiento a Miami con una inversión inicial de US$2,5 millones. Un año después, el negocio alcanzó ventas por US$5,5 millones y generó aproximadamente US$1,2 millones en utilidades, resultados que ahora sirven de plataforma para los planes de expansión internacional de la compañía.
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Se trata de Casa D Miami, establecimiento que cumplió su primer año de operación en octubre de 2026 y que consiguió generar utilidades desde su primer mes de funcionamiento. Durante sus primeros doce meses recibió cerca de 45.000 clientes, con un ticket promedio de US$120.
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Casa D también tiene presencia en otras ciudades colombianas. Su operación incluye establecimientos en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali, además de su primera sede internacional en Miami, ubicada en Wynwood, en el 31 NW 36th Street. Por ahora, esta es la única ubicación de la marca que figura en Estados Unidos, mientras la compañía evalúa nuevas oportunidades en mercados como Nueva York y otros destinos internacionales.
En entrevista con Valora Analitik, Andrés González Arrubla, CEO de Monark Hospitality y presidente de Evedesa Group, operador de la cadena de restaurantes, explicó cómo se desarrolló esta apuesta empresarial, cuáles fueron los aprendizajes de ingresar al mercado estadounidense y qué oportunidades evalúa el grupo para continuar creciendo fuera de Colombia.
Uno de los aspectos particulares del negocio es su horario de funcionamiento: opera únicamente de jueves a sábado, entre las 7:00 p. m. y las 3:00 a. m. Pese a concentrar su actividad en tres noches por semana, consiguió alcanzar los resultados financieros de su primer año.
Casa D Miami vendió US$5,5 millones en su primer año de operación
La inversión inicial para abrir Casa D en Miami fue de aproximadamente US$2,5 millones. Según explicó González Arrubla, el establecimiento comenzó a generar utilidades desde el primer mes y acumuló cerca de US$1,2 millones en ganancias durante su primer año. Las ventas llegaron a US$5,5 millones, con aproximadamente 45.000 clientes y un ticket promedio de US$120.
Estos resultados se apoyan en un modelo que combina gastronomía, bebidas, música y entretenimiento. Sin embargo, la distribución de los ingresos muestra que las bebidas tienen el mayor peso dentro de la operación.
«El modelo ha demostrado que gastronomía y entretenimiento se complementan de manera efectiva. En Casa D Miami, aproximadamente el 25 % de las ventas corresponde a alimentos y el 75 % a bebidas», explicó el empresario.
Aunque inicialmente la marca tenía una propuesta fuertemente vinculada con la música y el entretenimiento, la experiencia en Miami llevó a fortalecer el componente gastronómico.
González Arrubla explicó que la identidad del restaurante se mantuvo, pero fue necesario ampliar el menú y robustecer la oferta de alimentos para responder a las expectativas del consumidor local.
«La esencia de Casa D no cambió. Buscamos que el concepto sea consistente en cualquier ciudad o país. En Miami mantuvimos su identidad y experiencia; el principal ajuste fue robustecer la propuesta gastronómica y ampliar el menú para responder mejor a las expectativas del mercado local», señaló.
Este cambio también fue destacado en el balance del primer aniversario de la marca. La experiencia de Miami hizo que la gastronomía adquiriera mayor relevancia dentro del concepto, con una apuesta por elevar la calidad de los productos y fortalecer el servicio.
«El comensal de Miami lo llevó a poner la gastronomía al mismo nivel. El menú se amplió, la calidad del producto subió y la cocina pasó a ser uno de los pilares de la experiencia», explicó González Arrubla.
El empresario también destacó que la experiencia de entretenimiento puede atraer inicialmente a los consumidores, pero la calidad de la comida y el servicio son determinantes para conseguir que regresen: «La experiencia puede llevar al cliente a conocernos, pero la calidad del producto, el servicio y la consistencia son los que hacen que quiera regresar», afirmó.
Los aprendizajes de Evedesa para invertir en Miami
La apertura de Casa D no fue el primer acercamiento de Evedesa Group al mercado estadounidense. La compañía ya tenía experiencia con otros conceptos en Miami, lo que le permitió identificar algunos de los riesgos que deben tenerse en cuenta al desarrollar un negocio en ese país.
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Uno de los principales aprendizajes estuvo relacionado con la disponibilidad de caja para soportar las primeras etapas de una operación y la importancia de controlar los costos inmobiliarios.
González Arrubla explicó que las experiencias anteriores les permitieron ajustar su estrategia financiera y ser más cuidadosos al seleccionar los establecimientos en los que invierten: «La experiencia previa en Miami nos enseñó que hay que tener paciencia y suficiente caja para soportar las etapas iniciales de una operación», afirmó.
El empresario también hizo énfasis en evitar comprometer la rentabilidad mediante costos elevados para ingresar a determinadas ubicaciones comerciales: «También aprendimos la importancia de escoger locales con rentas sostenibles y de evitar pagar primas o comisiones excesivas por entrar a una ubicación», agregó.
Estados Unidos representa el 15 % de los ingresos globales de Evedesa
Los resultados de Casa D Miami también han modificado la participación del mercado estadounidense dentro del negocio internacional de Evedesa: «Actualmente Casa D Miami representa aproximadamente el 15 % de los ingresos globales de Evedesa. La expectativa es continuar creciendo en Estados Unidos y que, en el futuro, ese mercado llegue a representar cerca del 50 % de los ingresos del grupo», explicó González Arrubla.
La compañía busca aprovechar la experiencia de Miami para desarrollar nuevas operaciones, aunque su estrategia contempla una evaluación cuidadosa de cada mercado antes de comprometer recursos. Entre los factores que analiza están el tamaño y el perfil del mercado, el potencial de consumo, la ubicación y los costos inmobiliarios.
El empresario explicó que la decisión de ingresar a una ciudad no depende únicamente de encontrar consumidores potenciales, sino de establecer condiciones que permitan sostener el negocio: «Para entrar a una ciudad analizamos el tamaño y perfil del mercado, el potencial de consumo, la ubicación, el costo inmobiliario y la capacidad de operar con una estructura financiera sostenible», indicó.
En ese sentido, la selección de los locales es determinante para evitar que los costos de entrada terminen afectando los resultados de la operación: «Una buena ubicación debe tener condiciones de renta y entrada que permitan que el negocio sea rentable en el largo plazo», sostuvo.
Casa D prepara 11 aperturas y evalúa nuevos mercados internacionales
La siguiente etapa para Evedesa estará marcada por el crecimiento de sus diferentes conceptos y la búsqueda de oportunidades fuera de Colombia. Casa D anunció un plan de 11 nuevas aperturas durante los próximos 18 meses, de las cuales cuatro ya se encuentran en ejecución, de acuerdo con la información entregada por la compañía en su primer aniversario. En Colombia, el grupo continuará creciendo con marcas como Casa D, Radio D y Matilde Lina.
En el ámbito internacional, está evaluando oportunidades en Perú, República Dominicana, Caracas, Panamá y Nueva York. La compañía también ha mencionado conversaciones para explorar mercados como Madrid.
González Arrubla confirmó que la expansión internacional hace parte de las prioridades empresariales para los próximos años: «Estamos evaluando y desarrollando oportunidades en mercados como Perú, República Dominicana, Caracas, Panamá y ciudades como Nueva York», explicó.
La estrategia busca identificar lugares donde exista afinidad con la propuesta de gastronomía y entretenimiento y donde sea posible desarrollar operaciones sostenibles.
Miami, entretanto, se convirtió en una plataforma para mostrar el concepto colombiano a otros mercados: «Miami se convirtió en nuestra vitrina hacia el mundo. Hoy vemos a Miami no solamente como una sede más de Casa D, sino como el punto de partida de una nueva etapa de expansión internacional de la marca», afirmó González Arrubla en el balance del primer aniversario.
La compañía también busca proteger el posicionamiento que consiguió durante sus primeros doce meses de operación, especialmente entre la comunidad latina de Miami. En esa línea, el empresario resumió el desafío de la siguiente etapa de crecimiento: «Queremos crecer rápido, pero sobre todo queremos crecer bien».
Evedesa reportó una caída de 15 % en su facturación en Colombia durante 2026
Mientras su operación en Miami consiguió resultados positivos, el comportamiento del mercado colombiano presentó mayores dificultades para Evedesa durante 2026. González Arrubla indicó que la facturación del grupo en Colombia disminuyó aproximadamente un 15 % durante el año. Entre los factores que incidieron en este comportamiento mencionó las leyes secas, la cantidad de puentes festivos y el Mundial.
«Durante 2026, la facturación de Evedesa en Colombia disminuyó aproximadamente un 15 %. Fue un año afectado por factores como las leyes secas, la cantidad de puentes festivos y el Mundial», explicó.
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Pese a ese resultado, la compañía espera mejores condiciones para el próximo año y nuevas oportunidades de crecimiento para el sector: «Esperamos un 2027 con mejores condiciones para el sector y con nuevas oportunidades de crecimiento y expansión», agregó.
La diferencia entre el comportamiento de sus operaciones en Colombia y Estados Unidos ayuda a entender por qué la compañía busca fortalecer su presencia internacional.