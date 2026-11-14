Juan Valdez superó los $722.000 millones en ingresos: Crecimiento fue del 13 % y se viene apertura de tiendas

Procafecol, la empresa que es la encargada de operar la marca Juan Valdez, registró ingresos operacionales por $722.592 millones entre enero y septiembre de 2026. El resultado representa un crecimiento del 13 % frente al mismo periodo de 2025 y estuvo impulsado por el desempeño de sus operaciones en Colombia y los mercados internacionales, además de la expansión de sus canales de comercialización.
En materia financiera, la empresa reportó una utilidad operacional de $40.741 millones y una ganancia neta de $6.023 millones. No obstante, sus resultados estuvieron condicionados por el incremento en los costos del café, la apreciación del peso colombiano y el aumento del salario mínimo.
Uno de los principales resultados del periodo se registró en el negocio internacional. Las ventas fuera de Colombia sumaron US$40,5 millones, un 29 % más que en los primeros nueve meses del año anterior. En moneda nacional, estos ingresos equivalieron a $141.065 millones, con un incremento del 9,1 %.
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Por regiones, el clúster Latam, que comprende Colombia y otros mercados de Centroamérica y Sudamérica, alcanzó ventas por $666.374 millones, lo que representó un crecimiento del 15,9 %. De esta cifra, los mercados latinoamericanos diferentes de Colombia contribuyeron con $98.857 millones, un aumento del 24 %.
Por su parte, las operaciones en Noam y EuroAsia registraron ventas conjuntas de US$12,1 millones. Este desempeño estuvo respaldado, entre otros factores, por la distribución de café empacado en grandes cadenas de supermercados. Asimismo, Juan Valdez inició operaciones en Canadá mediante acuerdos comerciales con Loblaw y Metro, establecimientos independientes y plataformas digitales.
¿Cuántas tiendas tiene Juan Valdez en el mundo?
Al cierre de septiembre de 2026, la compañía contaba con 690 establecimientos en funcionamiento, de los cuales 371 estaban ubicados en Colombia y 319 en mercados internacionales. A esta red se sumaban 25.061 puntos de venta del canal moderno y 107.740 clientes del canal tradicional en el país. La empresa también proyectó alcanzar próximamente las 700 tiendas.
Finalmente, las regalías transferidas al Fondo Nacional del Café superaron los $43.775 millones, con un crecimiento superior al 16 %. Estos recursos contribuyen a financiar programas, bienes y servicios dirigidos a las más de 550.000 familias caficultoras colombianas.