Gobierno garantiza continuidad de los fondos cafeteros con nuevos contratos hasta esta fecha

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) aseguraron la continuidad de la administración de los principales instrumentos financieros del sector durante los próximos diez años. Para ello, ambas partes suscribieron en Santa Marta los nuevos contratos de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) y del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé), con una vigencia de una década.
La firma de los acuerdos contó con la presencia del presidente de la República, Abelardo De la Espriella; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el gerente general de la FNC, Germán Bahamón.
La renovación contractual permitirá evitar interrupciones en la gestión de estos recursos, cuyos acuerdos estaban próximos a vencer el 11 de diciembre, luego de una prórroga de cinco meses. Con esta decisión, el Gobierno ratificó a la Federación Nacional de Cafeteros como responsable de administrar ambos fondos y garantizar la continuidad de los programas destinados a los productores.
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Durante el encuentro, Bahamón señaló que, pese a las dificultades que marcaron las negociaciones, la atención a los caficultores se mantuvo sin interrupciones. Además, destacó que los nuevos contratos permitirán dar continuidad al trabajo institucional en favor de las familias que dependen de esta actividad económica.
Por su parte, el presidente De la Espriella expresó su respaldo al fortalecimiento del servicio de extensión rural y a la implementación de herramientas tecnológicas para aumentar la productividad de los cultivos. También vinculó el posicionamiento internacional del café colombiano con las oportunidades de acceder a nuevos mercados y mejorar los ingresos de los productores.
A su turno, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien preside el Comité Nacional de Cafeteros, indicó que la estrategia para el sector estará orientada al fortalecimiento de la calidad, la investigación científica, el desarrollo de nuevas variedades, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Estas acciones buscan mejorar la competitividad del café colombiano en los mercados internacionales y avanzar hacia una actividad más rentable.
¿Cómo funcionan los fondos del sector cafetero?
El Fondo Nacional del Café fue creado el 22 de noviembre de 1940 y opera como una cuenta especial de naturaleza parafiscal. Su financiación proviene principalmente de la contribución cafetera, fijada en seis centavos de dólar por cada libra de café verde exportado. También recibe recursos derivados de la comercialización del grano y de las regalías por el uso de marcas institucionales, como Juan Valdez.
Por su parte, el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé), creado mediante la Ley 1969 de 2019, tiene como propósito proteger los ingresos de los caficultores frente a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales y los efectos de las condiciones climáticas. Para cumplir esta función, contempla mecanismos de compensación económica directa cuando los precios del mercado caen por debajo de los niveles que permiten cubrir los costos de producción.