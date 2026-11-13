Gobierno De la Espriella radica bases del Plan de Desarrollo: estos son los detalles

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó hoy la entrega formal y radicación ante el Congreso de la República de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
El evento marca el inicio oficial del trámite legislativo del documento que servirá como carta de navegación para las políticas públicas e inversiones del país durante los próximos cuatro años.
Las bases radicadas hoy corresponden al mismo articulado y diagnóstico estratégico que se conoció públicamente a comienzos de esta semana.
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Durante el acto de radicación, el director del DNP, Julián Buitrago, explicó a los detalles del proceso de elaboración del documento, destacando cómo se construyó la propuesta técnica a partir del diálogo territorial e institucional y el camino parlamentario que le espera en las próximas semanas.
También señaló que el proyecto plantea una reestructuración de la planeación nacional basada en la descentralización, la seguridad y la atracción masiva de capitales.
Y le pidió al Congreso hacer “un estudio juicioso que facilite el trámite cuando lleguemos con el plan el 7 de febrero” fecha en la cual por ley debe radicarse el proyecto de ley que debería culminar su trámite en el Legislativo en mayo de 2027.
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