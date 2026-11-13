Jaime Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro tras polémica por altos salarios

Jaime Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro, en medio de la controversia por los elevados salarios anunciados para los funcionarios de la entidad.
La decisión se conoce luego de que el presidente Abelardo de la Espriella rechazara públicamente la nómina de la nueva entidad, al considerar que no corresponden con la política de austeridad que ha impartido a los funcionarios del Gobierno Nacional. Ante esta situación, aseguró que ordenó reversar de inmediato las decisiones relacionadas con esos pagos.
“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, afirmó el mandatario.
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El jefe de Estado también cuestionó que se hubieran tomado decisiones sin consultarle y en contravía de sus instrucciones sobre el manejo de los recursos públicos.
“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, agregó.
La salida de Uribe se produce en medio de otros cuestionamientos a su gestión, que recibió críticas en el Congreso por la baja ejecución presupuestal del Fondo Milagro. Su llegada a la gerencia también estuvo precedida por controversias, luego de que se frustrara su nombramiento como presidente de ProColombia y posteriormente fuera designado al frente de este fondo.