Banco Contactar cambia de presidente: Olga Lucía Martínez asumirá el cargo temporalmente

La Junta Directiva de Banco Contactar aceptó la renuncia presentada por John Fredy Linares Gómez y designó a Olga Lucía Martínez Murgueitio, actual integrante de este órgano de gobierno, como presidenta encargada.
El nombramiento se produce tras la formalización de la renuncia presentada por Gómez ante la Junta Directiva en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2026. El órgano directivo expresó su reconocimiento y agradecimiento por su liderazgo y aportes al fortalecimiento institucional del Banco durante su gestión.
El nombramiento tendrá carácter temporal, mientras la Junta Directiva adelanta el proceso de selección de quien asumirá la Presidencia de manera definitiva.
¿Quién es la nueva presidenta (e) del Banco Contactar?
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Olga Lucía Martínez Murgueitio, actual miembro de la Junta Directiva ha acompañado la orientación estratégica de Banco Contactar y contribuido a la consolidación de su visión de crecimiento sostenible con impacto social.
Con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero, Olga Lucía Martínez cuenta con experiencia en alta dirección, banca, microfinanzas, gobierno corporativo y transformación empresarial.
Ha ocupado posiciones de alta dirección en Banco Caja Social y Bancamía, y ha formado parte de Juntas Directivas de reconocidas entidades financieras de la región, entre ellas BancoSol en Bolivia y Caja Los Andes en Perú.
Su experiencia abarca también el sector asegurador y de servicios financieros digitales, consolidando una trayectoria que refleja la capacidad de integrar estrategia, regulación, rentabilidad e impacto social en la dirección y fortalecimiento de organizaciones del sector.
“La entidad continuará avanzando en su estrategia de crecimiento sostenible e inclusión financiera, fortaleciendo su solidez institucional y ampliando las oportunidades para los emprendedores y microempresarios que, con su trabajo diario, impulsan el desarrollo económico y social de sus comunidades y regiones”, mencionó Banco Contactar.