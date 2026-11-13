Lucio Chiquito Caicedo falleció este viernes 13 de noviembre a los 110 años. El ingeniero civil es recordado por ser partícipe de la fundación de varias compañías e instituciones claves para el desarrollo de Antioquia.
En esa lista se incluyen Empresas Públicas de Medellín (EPM), Integral, Sedic, Camacol y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). También fue una figura clave en la evolución de la infraestructura hídrica y energética de la región.
Chiquito nació en 1916 en la ciudad de Cali. Se formó como ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y se especializó en hidráulica en la Universidad de Manchester, en Inglaterra.
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Hasta el momento no se ha divulgado la causa de su muerte ni los detalles de sus honras fúnebres.
Mensajes de despedida
Con su deceso, varias instituciones han enviado mensajes de despedida para homenajear su papel dentro del desarrollo empresarial y económico del país.
«Hay personas que no solo hacen parte de la historia, sino que ayudan a construirla. El ingeniero Lucio Chiquito Caicedo fue una de ellas», destacó Juan Manuel Restrepo Cadavid, rector de la Universidad EIA.
Restrepo también resaltó que el ingeniero “entendió algo fundamental: para transformar la sociedad no basta con construir grandes obras, también hay que formar a quienes construirán el futuro”.
La Universidad Nacional, sede Medellín, también lamentó su fallecimiento, destacando que durante casi ocho décadas fue un “orgullo” de la Facultad de Minas.
“Honramos su trayectoria, que dejó una huella imborrable en la ingeniería colombiana y en la universidad pública”, menciona el mensaje.