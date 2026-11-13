Atención | Ecopetrol reactivará la exploración de ‘fracking’ en Colombia: esta sería la zona de los proyectos

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, anunció que la compañía reactivará la exploración fracking en Colombia y señaló que el foco estará puesto en la formación La Luna, ubicada en el Valle Medio del Magdalena, región cuyo potencial geológico comparó con el mega yacimiento Vaca Muerta en Argentina.
El directivo explicó que los no convencionales forman parte de las cinco fuentes principales en las que la estatal petrolera buscará nuevas oportunidades exploratorias e incorporación de reservas.
“En los no convencionales (…) reactivaremos la etapa de exploración en el Magdalena Medio, particularmente en la zona que le llamamos La Luna, que dicen que es un área geológicamente similar y con mayores posibilidades a lo que hay hoy en Vaca Muerta, en Argentina”, afirmó Gutiérrez.
Así arranca el plan con el que Ecopetrol reactivará la exploración de ‘fracking’ en Colombia
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A renglón seguido, Elsa Jaimes, vicepresidenta ejecutiva (e) de Hidrocarburos de Ecopetrol, precisó que la compañía se encuentra actualmente en una fase técnica de actualización de la prospectividad y estructuración de los casos de negocio, apoyándose en la información sísmica y de pozos adquirida durante los últimos años.
Según explicó la directiva, los equipos técnicos están identificando las áreas con mayor potencial para adelantar posteriormente los diagnósticos ambientales, sociales y de riesgos, así como sus respectivas medidas de mitigación.
“Estamos ya trabajando en la identificación del potencial, identificando cuáles son esas áreas en las que vamos a hacer esos diagnósticos; pero hablar del Capex y de la producción todavía no es adecuado”, dijo Jaimes.
Y añadió: “Tendremos un cronograma para verificar cuándo vamos a ejecutar esos siguientes pasos y poder así hacer una proyección de una primera producción. Estos parámetros podrán establecerse una vez se complete esa estructuración de los casos de negocio en los que estamos trabajando actualmente, y por supuesto apegados al marco regulatorio aplicable”.
A su turno, el presidente de Ecopetrol detalló que, junto con la reactivación de los no convencionales en el Magdalena Medio, el plan de la compañía apuntará a revitalizar campos maduros mediante tecnologías de recobro mejorado y alianzas con socios que aporten capital y experiencia.
A esto se suma la aceleración de proyectos en áreas que ya cuentan con licencia ambiental, el impulso a los desarrollos costa afuera (offshore) en el mar Caribe y la expansión inorgánica e internacional apalancada en la reciente adquisición e integración de Brava Energía en Brasil.