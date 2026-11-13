El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, confirmó que se destrabó un trámite ambiental determinante para el desarrollo de KGG, un megaproyecto de gas en aguas ultraprofundas del Caribe, al tiempo que reveló avances en los proyectos Komodo y Sirius.
El ejecutivo explicó que uno de los ejes centrales de su administración consiste en asegurar la ejecución de los recursos costa afuera (offshore) para convertir su potencial en producción y valor.
Así es KGG, el megaproyecto de gas en aguas ultraprofundas del Caribe que avanza en Ecopetrol
En el caso del proyecto KGG, Gutiérrez señaló que la compañía obtuvo una decisión clave de la autoridad ambiental sobre su infraestructura de evacuación, lo que permite despejar el camino para continuar con la ejecución de la iniciativa.
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“En KGG alcanzamos un avance relevante con la aprobación de la no exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para la línea de flujo del proyecto. Este hito nos permite continuar avanzando en la gestión ambiental y contribuye a asegurar el desarrollo de una iniciativa estratégica para fortalecer la oferta de gas del país”, afirmó.
De acuerdo con la compañía, este megaproyecto de gas en aguas ultra profundas del Caribe está diseñado para complementar el potencial del descubrimiento Sirius, sobre todo porque cuenta con recursos estimados de aproximadamente 4,2 terapies cúbicos (Tcf) de gas natural.
Lo anterior representa un recurso suficiente para abastecer el consumo equivalente de los sectores residencial, comercial, industrial y de movilidad de toda Colombia por más de 10 años continuos.
Además, según la compañía, este se ubica a una profundidad de columna de agua de casi 2.400 metros bajo el nivel del mar, donde se enfrentan condiciones extremas de temperatura (cercanas a los 4 °C) y presiones de aproximadamente 3.500 psi.
Avances en Komodo y Sirius, y el «renacer» de la empresa
De otro lado, el presidente de Ecopetrol se refirió al proyecto exploratorio Komodo, sobre el cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio vía libre para avanzar hacia la perforación tras ajustar requerimientos previos del trámite ambiental.
“En Komodo, como resultado del trabajo coordinado entre Ecopetrol, su socio operador Anadarko y el Gobierno Nacional, la ANLA habilitó la perforación del pozo exploratorio mediante la exclusión de obligaciones improcedentes de la licencia ambiental otorgada en 2024. Este hito hace viable la ejecución de un proyecto clave para el Grupo Ecopetrol”, detalló.
Adicionalmente, reportó progresos en el desarrollo de Sirius, donde la compañía logró avances en la mitigación de riesgos regulatorios y socioambientales que impactaban su cronograma de desarrollo.
Gutiérrez enmarcó estos hitos dentro de las cinco prioridades de lo que denominó el “Renacer de Ecopetrol”, que incluye aspectos como aumentar reservas priorizando barriles rentables y reactivando la exploración en áreas con licencias, así como impulsar soluciones de corto plazo para el abastecimiento de gas mediante nueva oferta competitiva para regasificación.
De igual manera, se prevé asegurar los desarrollos offshore; garantizar la seguridad jurídica y la confianza del mercado con ejecución verificable; y fortalecer la eficiencia operativa y la disciplina en costos en la casa matriz.
“La confianza del mercado no se construye con anuncios; se construye con ejecución consistente, seguridad jurídica y resultados verificables, y en ese sentido lideraremos el renacer y el futuro de Ecopetrol”, cerró el ejecutivo.